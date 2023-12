Cantieri sulla SS16, la rotatoria con la Consolare attiva per il Sigep

🔊 Ascolta l'audio

L’Amministrazione Comunale fa il punto sulle opere che interessano la Statale 16. Tra quelle inserite nel piano di opere da circa 10 milioni di euro a carico di Autostrade per l’Italia, a inizio anno sarà infatti aperta alla circolazione la nuova maxi rotatoria all’intersezione tra SS16 e SS72 (Consolare di San Marino), progettata con un diametro di più di 100 metri, che agevolerà il collegamento verso il centro e verso San Marino. L’obiettivo è quello di mettere in funzione la rotatoria entro l’edizione 2024 del Sigep, in programma dal 20 al 24 gennaio, con una configurazione della viabilità non definitiva ma in grado di agevolare la circolazione e alleggerire al contempo il traffico sul quadrante di via della Fiera.

Tra gli altri cantieri in dirittura d’arrivo sull’Adriatica, la nuova rotatoria di via Cavalieri Vittorio Veneto a Miramare: già aperta e operativa da settimane, la nuova infrastruttura sarà completata dall’accensione del semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto, che sarà coordinato con l’attuale semaforo veicolare in capo alla società di gestione dell’aeroporto. E’ prevista per inizio anno l’entrata in funzione della nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Verenin Grazia, a Viserbella. Una volta aperta al traffico l’infrastruttura si procederà con l’avvio della realizzazione del sottopasso ciclo pedonale, progettato per connettere l’abitato a monte della statale e la parte a mare. Anche in questa fase di lavori non sono previste interruzioni alla circolazione, ma solo leggere deviazioni del traffico. E’ già pienamente funzionale invece la nuova viabilità di accesso al quartiere Padulli: a inizio anno si interverrà per concludere le opere accessorie, completando cioè la segnaletica, le asfaltature e l’illuminazione.