BELLARIVA VIRTUS-SAMPIERANA 0-1

IL TABELLINO

Bellariva: Marinaro, Fabbri T., Rossi, Marmo(38′ Marchionna), Pauri, Tonini, Bartolani(26′ st Mularoni), Canini, Vari(20′ st Fabbri A.), Bascioni(35′ st Ricci), Bargelli. A disposizione: Bartoletti, Ancora, Paoloni, Zamagni, Shahini. Allenatore: Morolli.

Sampierana: Golinucci, Quaranta, Diversi, Conficoni, Narducci, Canali, Berni(13′ st Pungelli Gia.), Petrini(41′ st Pungelli Gio.), Lanzi, Pippi(37′ st Simoncini), Braccini S.(46′ st Braccini D.). A disposizione: Tarlazzi, Drudi, Braschi, Batani . Allenatore: Barontini.

Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna.

Marcatori: Pippi 28′ st.

Ammoniti: Quaranta (S) 4o’ st, Petrini (S) 12′ st, Lanzi (S) 41′ st, Braccini S. (S) 42′ st.

Assistenti: Muratori di Cesena e Saccone di Forlì.

CRONACA E COMMENTO

Bellariva Virtus e Sampierana si sfidano per la 16° giornata di campionato di promozione, la squadra di casa ha bisogna di punti per avvicinarsi alla zona playoff mentre la Sampierana vuole vincere per continuare a combattere con il Faenza per la prima posizione nel girone D.

Nella prima quarto d’ora di gioco le due squadre si studiono l’unica azione insidiosa arriva al 3’ quando Lanzi a centro campo riesce a pescare Pippi che partendo da sinistra si accentra e serve sulla corsa Conficoni che da posizione defilata prova il tiro che però è debole, e viene bloccato da Marinaro. Dal 17’ la partita si accende, prima Lanzi lanciato verso la porta prova a mettere in una palla rasoterra al centro dell’aria per Pippi ma la sfera viene intercettata da Fabbri T. che libera l’aria, subito dopo al 19’ a causa di un controllo sbagliato dal difensore del Bellariva Pippi si trova solo davanti al portiere ma decide di provare a servire il compagno la palla viene però intercettata. Dopo le due occasioni degli ospiti al 21′ arriva il primo squillo dei padroni di casa, sponda di Bascioni per Marmo che in corsa prova a scaricare un potentissimo sinistro che finisce alto, un minuto dopo al 22′ ancora Bellariva, con una serie di dribbling Bascioni va sul fondo riuscendo a mettere in mezzo una palla rasoterra che passa tra le gambe dei difensori della Sampierana e arriva nei piedi di Bartolani che ha rimorchio spedisce alta la miglior occasione del primo tempo. Al 26’ ancora Lanzi che stoppa il pallone fornito da Diversi e a due passi dalla porta il tentativo della punta viene murato sulla linea. Altra occasione al 28’ dopo una combinazione tra Pippi e Diversi la palla arriva a Braccini S. che si accentra e fa partire il destro che viene deviato ma Marinaro è reattivo e para. Ultimo guizzo al 44’ con una palla velenosa di Bartolani che attraversa l’area ma non trova la testa dei compagni.

Nel secondo tempo parte forte la Sampierana , subito al 2’ cross che percorre tutta l’area ed arriva sulla destra a Petrini che spedisce alto mancando una grande occasione, ancora Sampierana all’8’ Pippi lanciato verso la porta si fa tutta la metà campo entra in aria prova la conclusione che viene respinta la palla gli ritorna nei piedi prova la ribattuta ma spedisce fuori a tu per tu col portiere. Al 16’ è ancora la Sampierana che è entrata bene in questo secondo tempo, Diverso sventaglia sulla destra per l’onnipresente Pippi che fa partire il tiro e c’entra il palo. Al 28’ ecco il goal della Sampierana dopo una serie di assalti che arriva su uno schema da calcio piazzato, Braccini S. batte all’indietro per Pippi che si accentra da sinistra impatta il pallone e con una diagonale rasoterra da fuori area che bacia il palo insacca alle spalle di Marinaro. Dopo il goal la Sampierana rallenta il ritmo di gioco, unica ocasione al 34’ Narducci prova una botta da fuori area da calcio Piazzato bloccata in due tempi da Marinaro, ma non ci sono occasioni né da una parte né dall’altra e dopo lo scadere del recupero prolungato per un infortunio alla spalla di Braccini S. la Sampierana si porta a casa i 3 punti.