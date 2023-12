Arrigo Sacchi ospite del Club Panathlon Rimini. Franco Nanni diventa socio

🔊 Ascolta l'audio

Nella serata tradizionale dedicata agli Auguri per le feste di Natale il Club Panathlon Rimini ha avuto l’opportunità di ospitare il grande allenatore del Milan e della Nazionale Arrigo Sacchi, indicato sul podio dei migliori allenatori del mondo da France Football nella classifica dei 50 migliori tecnici di tutte le epoche e primo tra gli italiani. Capace di introdurre numerose innovazioni nel gioco e nella tecnica d’allenamento che hanno portato al successo tutte le squadre allenate da lui fino ai vertici mondiali. ha segnato un’epoca straordinaria i cui effetti sono ben evidenti nel gioco del calcio contemporaneo.

Il “realista visionario” come recita il titolo del libro da lui scritto con Leonardo Patrignani che tutti i soci hanno acquistato nel corso della serata, ha intrattenuto soci e famigliari raccontando come lo studio preciso e attento delle tecniche di gioco che lui stesso ha innovato e rivoluzionato, senza trascurare ispirazioni e suggerimenti provenienti da altri sport, dovessero inevitabilmente essere apprese da giocatori disposti a dare tutto quanto a loro disposizione, la sua attenta analisi sulle qualità umane dei giocatori scelti per le sue formazioni, con tanto di clamorose esclusioni, era fondamentale per il conseguimento del risultati che in larga parte gli hanno dato ragione così come l’estrema fiducia da parte di Silvio Berlusconi, allora Presidente del Milan, che permise al “signor nessuno” come si è definito lui stesso di sviluppare il suo progetto conquistando lo scudetto nella prima stagione, primo di una lunga serie di successi eclatanti ed indimenticabili.

Un vero leader, un vero motivatore ante litteram, la stoffa non mente, anche se da circa trent’anni non allena, è intatta la sua capacità di catturare l’attenzione e coinvolgere pienamente chi partecipa al suo progetto dove lo scopo è uno solo: vincere. Ed anche in questa occasione ha dato il cento per cento e non poteva essere diversamente.

Inoltre, nel corso della serata, il Club Panathlon Rimini si è arricchito includendo tra i suoi Soci Franco Nanni, ex calciatore nativo di Riccione che ha svolto la maggior parte della sua carriera sportiva a Verona e dal 2009 con sensibile altruismo, rivolge la sua solidarietà nei confronti di ex calciatori in difficoltà attraverso l’Onlus ex calciatori Gialloblu, offrendogli sostegno materiale alle difficoltà in cui possono malauguratamente venire a trovarsi. Un’acquisizione di altissimo livello che non poteva mancare.

Infine, ultimo ma non ultimo, il graditissimo saluto del Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, che, pur impossibilitato per i suoi impegni non ha fatto mancare la sua presenza per un breve saluto agli Ospiti ed ai Soci. Saluto graditissimo sotto ogni profilo poiché Mons. Nicolò Anselmi è un Panathleta dell’area 04 Liguria ed i Soci auspicano il suo rapido trasferimento al Panathlon Club di Rimini.

Daniele Bacchi