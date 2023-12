Alcol alla guida: patente sequestrata ad un conducente su tre

🔊 Ascolta l'audio

30 conducenti fermati nel fine settimana e 11 patenti sospese per guida in stato d’ebbrezza. Questo l’esito dei controlli messi in campo dalla Polizia Locale di Rimini.

20 gli automobilisti fermati nel posto di controllo a Miramare, sulla via Principe di Piemonte, 9 dei quali trovati positivi al test dell’etilometro. Gli altri controlli sono stati eseguiti dagli agenti del Nucleo di Sicurezza Urbana sulla via Circonvallazione Occidentale, con altre 2 sanzioni. Degli 11 conducenti che hanno salutato la patente, nove avevano un tasso superiore a 0.8 g/l. Per loro è scattata anche la denuncia penale. Oltre alla possibilità dei lavori socialmente utili, è prevista una sospensione della patente di guida che va da 6 mesi ad 1 anno. Uno di essi, che ha fatto registrare all’etilometro il valore di 1,50, è stato sanzionato successivamente alla rilevazione di un sinistro stradale.