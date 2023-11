PromoPharma K.O. a Civitanova. La Titan Services perde con la Flamigni capoclassifica

🔊 Ascolta l'audio

Serie B Maschile: Lube Civitanova-PromoPharma San Marino 3 a 1 (25/22 22/25 25/19 32/30)

1° arbitro Elisa Ballatori, 2° arbitro Azzurra Bordoni.

La PromoPharma torna dalla trasferta di sabato scorso a Civitanova senza punti in tasca. Partita condizionata dai troppi infortuni in casa sammarinese. Alle perduranti assenze di Marcovecchio, Paganelli (in panchina per onor di firma) e Zonzini si è unita anche quella di Bernardi col risultato di non poter schierare in sul parquet nessun opposto di ruolo e nessuno dei due centrali titolari.

“Ovviamente i nostri avversari hanno capito subito la situazione e hanno sistemato il muro e la difesa di conseguenza, mettendo sotto pressione i nostri schiacciatori. – Analizza a fine match Marco Ricci, coach della PromoPharma. – Noi abbiamo avuto degli alti e bassi che in gran parte sono dovuti all’impossibilità di allenarci efficacemente durante la settimana, soprattutto dal punto di vista tattico. M’inquieta più quest’aspetto, piuttosto che la sconfitta in sé. Nel primo set ci hanno brekkato all’inizio e non siamo più riusciti a rimontare. Nel secondo abbiamo battuto bene e li abbiamo messi in difficoltà. Il terzo set è scivolato via sulla falsariga del primo mentre nel quarto ce la siamo giocata punto a punto e alla fine l’hanno spuntata loro”.

Tabellino Lube Civitanova: Spina, Iurisci 13, Giacomini 20, Giani 9, Cremoni 21, Baldoni 5, Stella (L1), Zara, Zamparini. N.E. Stambuco, Raccosta, Lanciotti, Piercamilli, Dolcini (L2). Ace 4. Battute sbagliate 14. Muri punto 5. All. Gianni Rosichini.

Tabellino PromoPharma: Rondelli 2, Benvenuti 14, Carigi 5, Frascio 27, Donini 1, Kiva 15, Rizzi (L), Volpinari 1, Borghesi 1, Muccioli, Ricci 1. N.E. Paganelli. Ace 8. Battute sbagliate 13. Muri punto 4. All. Marco Ricci.

Classifica: 4 Torri Ferrara 18, Begin Volley Collemarino 13, La Nef Osimo 13, Sabini Castelferretti 12, Paoloni Macerata 9, Novavetro San Severino Marche 8, Pietro Pezzi Ravenna 7, Loreto 6, Querzoli Forlì 4, PromoPharma 4, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 4, Lube Civitanova 4, Potenza Picena 3.

Prossima partita: PromoPharma – Loreto . Sabato 18 novembre, ore 18, a Serravalle.

Serie D Femminile: Titan Services-Flamigni San Martino 0 a 3 (22, 14, 15)

Quella di sabato contro la capolista Flamigni è stata una sconfitta che, tuttavia, ha lasciato alcune buone impressioni.

“Sul 10 a 8 per noi nel primo set, un errore del referto elettronico ci ha riportato sul 9 pari. Abbiamo perso due punti così e questi hanno pesato sul set, sul match e anche nella testa delle ragazze che si sono un po’ innervosite e hanno pagato negli altri due parziali contro giocatrici di livello superiore a una serie D – racconta a fine partita coach Stefano Sarti. – Quel primo set lo abbiamo giocato bene, all’altezza delle nostre avversarie e molto meglio dell’ultima partita giocata in casa. Credo che siamo sulla strada giusta e più avanti nella stagione, quando saremo in condizione al 100 per 100, potremo fare bene”.

Tabellino Titan Services: Stefanelli 3, Renzi 2, Ghinelli 7, Ricci 8, Balducci 2, Muccioli 6, Tura 8, Menicucci, Filippi, Casadei, Pasolini (L1), Grossi (L2). N.E. Ugolini, Rossi. All. Stefano Sarti.

Classifica: Figurella Rimini 15, Flamigni San Martino in Strada 15, Fulgur Bagnacavallo 12, Ke Car Volley Rimini 11, Mosaico Ravenna 7, Alfonsine 6, Titan Services 6, Unica Volley Riccione 5, Junior Coriano 4, Idea Volley Santarcangelo 4, Longiano 3, Sport Village Forlì 2.

Prossima partita: Fulgur Bagnacavallo – Titan Services. Giovedì 16 novembre, ore 21, a Bagnacavallo.

Ufficio Stampa Fspav San Marino