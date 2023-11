Il Rimini sorride: Spal battuta da un rigore di Morra

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-SPAL 1-0

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 9 Morra (34 Ubaldi all’83°), 11 Cernigoi (7 Capanni all’83°), 15 Gigli, 23 Megelaitis (67 Rosini all’83°), 33 Langella, 70 Leoncini (25 Lombardi al 69°), 73 Lamesta, 84 Tofanari (19 Semeraro al 75°), 98 Lepri. A disp.: 1 Passador, 6 Gorelli, 14 Stanga, 20 Accursi, 29 Bouabre, 37 Acampa, 44 Iacoponi, 77 Selvini. All. Troise.

SPAL: 1 Alfonso, 3 Bruscagnin, 4 Valentini, 5 Contiliano (25 Carraro all’88°), 6 Bertini, 7 Antenucci (97 Deme all’84°), 8 Collodel (90 Angeletti al 73°), 9 Orfei (77 Rosafio al 73°), 21 Celia (80 Puletto all’84°), 33 Tripaldelli, 37 Maistro. A disp.: 22 Meneghetti, 28 Del Favero, 14 Parravicini, 16 Saiani, 27 Peda, 44 Dumbravanu, 91 Simonetta. All. Colucci.

ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena.

ASSISTENTI: Andrea Bianchini di Perugia ed Egidio Marchetti di Trento.

4° UFFICIALE: Francesco D’Eusanio di Faenza.

RETI: 62° rig. Morra (R).

AMMONITI: Leoncini (R), Contiliano (S), Collodel (S), Tripaldelli (S), Lamesta (R).

NOTE. Corner: 8-2. Spettatori: 3.499 (di cui 363 ospiti, paganti 1.300, abbonati 2.199).

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini inizia il suo tour de force novembrino (cinque partite in 14 giorni) al “Romeo Neri” contro la Spal. Le due squadre sono divise in classifica da quattro punti: biancorossi sono a quota 8, gli estensi a 12, ma con una partita in più, e nelle ultime due giornate entrambe hanno raccolto quattro punti (contro Sestri Levante e sul campo della capolista Torres gli emiliani, con Ancona e Lucchese i romagnoli). Spal falcidiata dagli infortuni, soprattutto in attacco, e ha Rao squalificato. In casa Rimini non sono stati convocati Delcarro e Marchesi.

Rimini in tenuta biancorossa, Spal in completa divisa nera.

La partita. Fase di studio iniziale, ancora nessuna occasione nei primi cinque minuti.

Al 7° bella rovesciata di Morra sugli sviluppi di un corner, palla fuori di poco.

Al 12° ci prova Lepri ma il suo colpo di testa è una telefonata a Alfonso.

Al 16° ci prova Lamesta dalla grande distanza ma il suo sinistro è larghissimo.

Al 20° insidioso pallone in mezzo ancora di Lamesta che però non viene raccolto da alcun compagno.

Al 31° gran destro di Cernigoi dalla distanza con pallone alto di poco.

Al 34° girata al volo di Pietrangeli da azione d’angolo e palla alta.

Al 35° si vede finalmente la Spal con un sinistro di Contiliano che termina a lato.

Al 38° buona occasione per Gigli che mette alto di testa a pochi passi dalla porta.

Al 40° angolo di Lamesta respinto di pugni da Alfonso, gran destro da fuori di Langella centrale e parato da Alfonso.

Al 42° girata al volo di Lamesta che termina alle stelle.

Al 43° ci prova Morra ma il suo destro strozzato da un difensore è preda del portiere spallino.

Al 45° punizione pericolosa di Maistro su cui deve intervenire Colombi.

Si va negli spogliatoi per l’intervallo: 0-0 tra Rimini e Spal dopo il primo tempo.

Si riparte, il Rimini attacca da destra a sinistra.

Al 1° punizione di Lamesta e Alfonso respinge con qualche difficoltà. Sul corner, cross di Leoncini e Lepri non ci arriva per poco di testa.

Al 12° cross basso di Lepri preda di Alfonso.

Al 17° GOL DEL RIMINI: Morra trasforma il calcio di rigore concesso per fallo di Tripaldelli su Lamesta.

Al 26° proteste della Spal per un possibile fallo su Orfei in area, l’arbitro lascia correre e ammonisce Tripaldelli per proteste.

Al 30° ci prova Antenucci di testa per la Spal ma la sfera è alta.

40° Girandola di cambi per le due squadre, il Rimini controlla la partita e non corre rischi.

Saranno 5 i minuti di recupero.

45°+2 punizione dalle retrovie di Rosafio per la Spal ma palla troppo lunga per tutti.

45°+4 pallone che balla pericolosamente nell’area di rigore del Rimini ma l’arbitro ferma tutto per un fallo in attacco.

FISCHIO FINALE: Rimini batte Spal 1-0 grazie al rigore di Morra nella ripresa.

