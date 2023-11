Concessioni: annullata sentenza Consiglio di Stato su stop proroghe

🔊 Ascolta l'audio

Nessun colpo di scena ma una novità che viene salutata positivamente dalle associazioni che tutelano i concessionari balneari. Nel pieno del caos sulle concessioni, è arrivata infatti la decisione della Corte di Cassazione di annullare la sentenza con cui il Consiglio di Stato nel 2021 aveva bocciato la proroga al 2033 e aveva ricordato a giudici e pubbliche amministrazioni l’obbligo di disapplicare qualsiasi norma in contrasto con il diritto eurounitario. Anche le eventuali proroghe alle concessioni decise quindi dal Governo. La sentenza della Suprema Corte è legata solo a motivi procedurali ma non entra nel merito della legittimità delle proroghe sulla quale dovrà nuovamente pronunciarsi il Consiglio di Stato. La Cassazione, di fatto, ha accolto il ricorso presentato dal Sib-Confcommercio e della Regione Abruzzo che erano state escluse ingiustamente dal processo rendendo la sentenza impugnata “affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato sotto il profilo dell’arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo.” La sentenza del Consiglio di Stato, ora annullata, era stata il presupposto da cui era partito il governo Draghi per varare la legge 118 del 2022 col ricorso alle evidenze pubbliche per attribuire le concessioni demaniali. Una legge a cui ancora mancano i decreti attuativi per essere applicata.