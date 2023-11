CNV, grandi soddisfazioni per il l'MC Racing di Riccione ed il pilota Pagnini

🔊 Ascolta l'audio

Grandi soddisfazioni per l’MC Racing di Riccione, team di motociclismo di Mattia Mancino e Carmelo Cavallo, nella finale del CNV (Campionato Nazionale Velocità) che si è svolta nel Circuito Internazionale d’Abruzzo (in provincia di Chieti) con ottimi piazzamenti per tutti e tre i “suoi” piloti: l’esordiente 15enne Omar Pagnini di Cattolica, la veneta Zoe Pavan di 12 anni (entrambi nella categoria 160 Leggeri) e il comasco Fabio Rizzi, quattordicenne, nella 190 Junior.

Il pilota cattolichino Pagnini ha colto il suo miglior piazzamento da quando ha iniziato a gareggiare in aprile, arrivando quarto in Gara 1. Sia lui sia Pavan hanno sperimentato per la prima volta le moto della X-Revo apprezzandone la ciclistica molto performante. Pagnini ha chiuso la Superpole Race del sabato in ottava posizione per poi giungere ai piedi del podio (quarto) in Gara 1. Non è riuscito a fare meglio della settima posizione in Gara 2, chiudendo in settima posizione il week end.

Subito davanti a lui, sesta, la giovanissima Pavan che per la prima volta correva in questa categoria proveniente dalla Junior. La pilota ha chiuso rispettivamente settima, quinta e ancora settima le tre gare.

Si è classificato nono, infine, Fabio Rizzi, che seppur esordiente in questa categoria è riuscito a chiudere quattordicesimo nella Superpole Race, tredicesimo in gara 1 e dodicesimo in gara 2.

Risultanti che valgono al team riccionese la tredicesima posizione (su 45 partecipanti) nella classifica “squadre” del week end abruzzese, testimoniando la competenza e la competitività nel formare ottimi piloti da parte dell’MC Racing.

“Possiamo dirci soddisfatti – commentano Mancino e Cavallo -. La crescita dei piloti del nostro team è ormai evidente e sotto gli occhi di tutti. Sia di Pagnini, che corre da pochissimo, sia di Pavan e Rizzi che sebbene più giovani hanno una maggiore esperienza e sono con noi da quest’anno. Siamo contenti di ricevere fiducia da piloti anche fuori dai confini della nostra regione: l’impegno che ci mettiamo sta portando risultati. Anche la collaborazione con X-Revo ha tutte le caratteristiche per darci ulteriori soddisfazioni l’anno prossimo”.