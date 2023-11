Chiusa l'edizione 2023 di Ecomondo: 15% di presenze in più

🔊 Ascolta l'audio

Si è chiuso oggi alla fiera di Rimini Ecomondo, il salone internazionale dell’economia circolare di Italian Exhibition Group chiude. La 26esima edizione della manifestazione ha fatto segnare il 15% di presenze in più rispetto al 2022. 150 mila i metri quadrati dedicati a oltre 1.500 brand espositori, in crescita del 10% sullo scorso anno. Aumenta anche la partecipazione digitale attraverso la piattaforma b2b GreentechInsights che registra 600 mila visualizzazioni dei profili espositori. +10% anche per i contatti mediatici che hanno toccato quota 500 milioni. Tanti i visitatori internazionali di Ecomondo, prevalentemente dall’area euromediterranea con in testa Spagna, Germania, Grecia, Serbia, Egitto e Tunisia, e poi dall’Africa subsahariana. Oltre 630 gli operatori esteri ospitati.

Alla giornata inaugurale ha partecipato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin che ha definito Ecomondo «da modello pionieristico a bandiera nazionale». Nei quattro giorni di manifestazione, sono stati ospitiin Fiera anche il viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava, i sottosegretari al MASE Claudio Barbaro e alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, agli Interni Emanuele Prisco. C’è stata la visita dei componenti della Commissione parlamentare Ecoreati e sono intervenuti i presidenti della Regione Campania Vincenzo De Luca e Michele Emiliano della Regione Puglia. Ecomondo tornerà a Rimini dal 5 all’8 novembre 2024