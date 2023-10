Sampierana-Due Emme 2-0 nell'anticipo

🔊 Ascolta l'audio

CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE D – 8a GIORNATA

SAMPIERANA-DUE EMME 2-0

IL TABELLINO

SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi (88′ Simoncini), Conficoni, Narducci, Canali, Quercioli (84′ Drudi), Petrini, Lanzi (75′ Cano), Pippi (74′ Braschi), Braccini Simone (84′ Pungelli).

A disposizione: Golinucci, Berni, Castagnoli, Braccini D. Allenatore: Barontini Federico.

DUE EMME: Cappelli, Giacobbi, Mingozzi (55′ Bucci), Giordani (52′ Ndiaye), Corbara, Montesi (80′ Cattedra), Altieri, Siliki, Collini, Pasini, Bergamaschi (52′ Faeti). A disposizione: Genovese, Mambelli, Baroni, Sbrighi, Averardi. Allenatore: Madonia Alessandro.

ARBITRO: Alessandro Rafaiani di Bologna.

RETI: Pippi al 39’, Lanzi al 72’.

AMMONITI: Mingozzi, Lanzi, Petrini.

CRONACA E COMMENTO

La Sampierana si aggiudica il derby dell’Alta Valle del Savio regolando la Due Emme per 2-0. I padroni di casa dopo un inizio di campionato deludente si sono prontamente ripresi vincendo le ultime tre partite e soprattutto non subendo gol nelle ultime quattro. L’incontro odierno a visto il predominio dei locali nel primo tempo mentre nella ripresa i bianconeri hanno contenuto senza patemi la reazione degli ospiti. Al 3’ la Sampierana va vicino al gol: Punizione dalla trequarti di Narducci, Lanzi colpisce di testa e Cappelli compie un ottimo intervento. Al 20’ altra occasione della Sampierana, Braccini S. entra in area, il suo tiro esce di poco. Al 39’ il vantaggio dei locali con Pippi, che riceve palla da Lanzi e in diagonale mette in rete. Al 46’ sfiora il raddoppio la Sampierana, Braccini S. si presenta davanti al portiere, ma calcia sul portiere stesso tutto questo non toglie nulla a Braccini che ha disputato un’ottima partita. Al 72’ Lanzi corona la sua prestazione raddoppiando con un tiro da 25 metri che si infila all’incrocio dei pali. Un minuto dopo Collini mette alto da buona posizione.