Sabato 21 ottobre alla Stella il 12° Torneo Volley Love Fer

La Polisportiva Stella organizza nel pomeriggio di sabato 21 ottobre 2023, presso la Palestra Stella di Via Abruzzo, il TORNEO VOLLEY LOVE FER, giunto alla sua 12a edizione dopo che nel 2020 non si era disputato. Il Torneo avrà inizio alle ore 15,30 con finale prevista per le ore 18,00.

CHI È FERNANDA

Sono trascorsi dodici anni dalla prematura scomparsa di Fernanda causa una lunga malattia ematologica e all’interno della Polisportiva Stella è tuttora vivo il suo ricordo anche se le nuove

giovani atlete della pallavolo non sanno cosa rappresenta per noi dirigenti e allenatori questo Torneo di pallavolo che ogni anno si svolge in suo ricordo. Fernanda è stata per più di vent’anni allenatrice delle squadre di pallavolo della STELLA ma anche organizzatrice e coordinatrice. La pallavolo è sempre stata, dai primi studi ISEF, il suo grande amore come giocatrice e poi come allenatrice – la sua seconda famiglia. La FER è stata una persona composta, con tono pacato ma esigente che ad ognuno chiedeva di dare il massimo delle sue possibilità, così come ha sempre fatto lei: o ci mettevi il cuore o niente, senza vie di mezzo!

La ricordiamo ancora oggi uniti a suo marito Sandro Deluigi ai suoi quattro figli/e che tuttora partecipano alla vita della nostra STELLA PALLAVOLO – si legge in una nota -.

Al Torneo partecipano quattro squadre locali di serie 1a Divisione che sono oltre alla CAF ACLI STELLA, VISERBA VOLLEY, ACERBOLI SANTARCANGELO e VILLA VERUCCHIO.

La Polisportiva Stella invita i suoi tifosi e quelli delle squadre ospiti a trascorrere un pomeriggio di buon sport e festa insieme.

Storico Vincitori:

1° Torneo 2011 Team80 Gabicce

2° 2012 Rimini Pallavolo

3° 2013 e 4° 2014 Battistelli San Giovanni Marignano

5° 2015 e 6° 2016 Caf Acli Stella Rimini

7° 2017 CSI CLAI Imola

8° 2018 Libertas Forlì

9° 2019 Villa Verucchio

10° 2021 e 11° 2022 Athena Rimini

(nel 2020 non disputato causa pandemia COVID)