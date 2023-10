RivieraBanca Rimini-Fortitudo Bologna 74-82

🔊 Ascolta l'audio

RivieraBanca Basket Rimini-Flats Service Fortitudo Bologna 74-82 (20-29, 18-17, 18-15, 18-21)

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini: Derrick Marks 24 (2/6, 2/5), Justin Johnson 16 (5/11, 1/2), Giovanni Tomassini 16 (1/4, 4/6), Alessandro Grande 7 (2/4, 1/4), Alessandro Scarponi 5 (2/3, 0/0), Simon Anumba 3 (1/3, 0/1), Andrea Tassinari 2 (1/1, 0/1), Alessandro Simioni 1 (0/1, 0/3), Stefano Mascadri 0 (0/0, 0/1), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Marco Mari 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lombardi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 22 / 27 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Justin Johnson 7) – Assist: 9 (Derrick Marks, Justin Johnson 3).

Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 26 (6/10, 3/9), Mark Ogden 18 (4/10, 3/5), Matteo Fantinelli 13 (4/5, 1/2), Riccardo Bolpin 11 (1/1, 3/6), Deshawn Freeman 10 (4/6, 0/0), Alessandro Panni 2 (0/1, 0/3), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/1), Alberto Conti 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Mark Ogden 11) – Assist: 12 (Matteo Fantinelli 4).

CRONACA E COMMENTO

Rimini vuole rifarsi della sconfitta patita a Piacenza domenica scorsa, all’esordio in campionato. La prima casalinga è un match di cartello: al Flaminio, per l’anticipo del sabato della 7a giornata, arriva la Flats Service Fortitudo Bologna di coach Attilio Caja. E il popolo biancorosso ha risposto a modo suo: si giocherà in un clima elettrizzante.

Prima della palla a due osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente di Mestre.

Per RBR partono in quintetto Grande, Marks, Scarponi, Johnson e Simioni. Per la Fortitudo Aradori, Bolpin, Fantinelli, Freeman e Ogden.

La partita. Il primo canestro è una correzione di Freeman (0-2), Replica Scarponi (2-2). Fantinelli da sotto (2-4). Freeman fa 2/2 ai liberi: 2-6. In lunetta va anche Johnson, che fa 2/2: 4-6. Marks impatta dalla media: 6-6. Ogden da due sul suono dei 24″: 6-8. Aradori dalla media: 6-10. Assist di Freeman per l’affondata di Ogden e Rimini è doppiata sul 6-12 a -5’14”. Time out RBR. Tripla di Fantinelli e +9 F: 6-15. Scaponi dalla lunetta fa 1/2: 7-15. Canestro di Freeman su assist di Ogden: 7-17. Tripla di Tomassini, appena entrato in campo: 10-17. Aradori ai liberi fa 2/2: 10-19. Marks dalla lunetta fa 2/2: 12-19 a -2’46”. Aradori per il nuovo +9: 12-21. Ancora Tomassini dall’arco: 15-21. Replica con la stessa moneta Aradori: 15-24. Ancora Aradori da tre e +12 Fortitudo: 15-27. Rubata di Grande, che appoggia a canestro: 17-27 a -1’03”. Time out Bologna. Tripla con l’aiuto del ferro di Tomassini (la terza) e 20-27. Rimessa per Rimini a -5″: Anumba serve Fantinelli, che ringrazia e fissa il punteggio del primo parziale sul 20-29.

Tripla frontale di Johnson in apertura di secondo parziale: 23-29. Marks in lunetta, fa 2/2: 25-29. Ancora Marks in lunetta, dopo aver preso un rimbalzo in difesa e subito fallo da Sergio: questa volta è 1/2 e Rimini a -3: 26-29. Fantinelli a segno da sotto: 26-31. Terzo fallo di Freeman. Anumba dalla lunetta fa 1/2: 27-31 a -6’26”. Correzione di Freeman per il nuovo +6 ospite: 27-33. Poi fallo in attacco di Marks e Panni va in lunetta: 2/2 e tabellone che segna 27-35. Bell’assist di Marks per due punti da sotto di Johnson: 29-35. Tripla di Ogden: 29-38. Risposta Marks, anche lui da tre: 32-38 a -3’46”. Time out Caja. Terzo fallo di Morgillo e Simioni va in lunetta: 1/2 (33-38). Tecnico alla panchina Fortitudo: Mark imbuca il libero: 34-38. Bolpin da tre ricaccia indietro RBR: 34-41. Per Fantinelli canestro e fallo subito, completa l’azione da tre punti: 34-44 a -1’39”. Grande da tre: 37-44. Ogden ai liberi fa 1/2: 37-45. Anche Aradori dalla lunetta fa 1/2: 37-46 a -35″. E anche Johnson dall’altra parte del campo fa 1/2: 38-46, punteggio con il quale si va al riposo.

Nei primi 20 minuti per RBR 4/15 (26,7%) da due, 6/13 (46,2%) da tre e 12/17 (70,6%) ai liberi. Per la F 11/20 (55%) da due, 5/15 (33,3%) dall’arco e 9/11 (81,8%) dalla lunetta. 22-16 per Bologna a rimbalzo.

Si riparte con due canestri di Johnson: 42-46. Canestro da due di Ogden: 42-48. Freeman fa 1/2 dalla lunetta: 42-49. Ancora Johnson a segno, su assist di Marks: 44-49. Arresto e tiro di Fantinelli: 44-51. Marks da due: 46-51. Tripla di Bolpin: 46-54. Johnson dall’altezza della lunetta: 48-54. Aradori da due: 48-56. Altra tripla di Bolpin e Fortitudo a +11: 48-59 a -3’34”. Time out Ferrari. Quarto fallo di Sergio. Canestro di Tomassini: 50-59. Stoppata di Johnson su Freeman. Quarto fallo di Freeman. Anumba a segno da sotto: 52-59. Terzo fallo di Anumba. Time out Rimini a -1’46”. Tomassini va in lunetta e fa 2/2: 54-59 a -31″. Il parziale si chiude con un canestro di Aradori (54-61) e la replica, sul suono della sirena, di Tassinari: 56-61 al 30′.

Canestro di Aradori sul suono dei 24″ in apertura di ultimo tempino: 56-63. Assist di Aradori per Morgillo, che ne mette due facili facili: 56-65 a -8’40”. Time out RBR. Marks fa 2/2 ai liberi: 58-65. Terzo fallo di Bolpin. Quarto fallo di Morgillo. Canestro di Scarponi: 60-65. Tripla di Ogden: 60-68. Tripla di Aradori e la Fortitudo torna sul +11: 60-71. Quinto fallo di Morgillo. Marks ai liberi fa 2/2: 62-71 a -4’59”. Tripla di Marks: 65-71. L’arbitro più lontano fischia un fallo su Aradori e Ferrari si becca tecnico. Aradori imbuca il libero, poi segna sugli sviluppi della rimessa: 65-74. Grande in contropiede: 67-74. Fantinelli ai liberi fa 1/2: 67-75. Ogden a segno con l’aiuto del ferro: 67-77. Marks torna in lunetta e fa 2/2: 69-77 a -2’30”. Ogden da tre e +13 F: 67-80. Dall’arco anche Tomassini: 72-80. Il quinto fallo di Bolpin manda Marks ancora in lunetta: 2/2 e 74-80 a -1’19”. Assist di Panni per Freeman: 74-82. Finisce così.

