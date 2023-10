Rimini in vetta in Italia per i POS: oltre 85 ogni mille abitanti

🔊 Ascolta l'audio

In provincia di Rimini si contano 85,43 POS ogni mille abitanti. Si tratta del dato più elevato in Italia dopo la Valle d’Aosta con 86,31. E’ quanto emerge dai dati Istat 2023 elaborati dal portale Truffe.net. Dietro Rimini figurano poi Grosseto con 78,81, Savona con 76,41 e Siena con 74,06. Fanalino di coda il Sud Sardegna con 27,87, Nuoro con 31,94, Crotone con 33,12, Oristano con 33,99 e Avellino con 35,65. In Italia, i terminali POS sono passati dai 3.883.229 del 2021 quando si contavano 15 abitanti per terminale con 1.328 operazioni e un importo medio di 53 euro ad operazione, ai 3.673.799 del 2022 con 16 abitanti e 2.199 operazioni per terminale con un importo medio di 47 euro.

Su una popolazione di 4.425.366, in Emilia Romagna la quantità di residenti con home banking è stata di 3.175.484 mentre con phone banking attivo di 1.503.371. Si tratta di dati tra i più elevati d’Italia.