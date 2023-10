Rimini-Ancona 1-1: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-ANCONA 1-1

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 15 Gigli (31′ st 19 Semeraro), 23 Megelaitis, 25 Lombardi (42′ st 67 Rosini), 33 Langella, 34 Ubaldi (1′ st 9 Morra), 37 Acampa (1′ st 7 Capanni), 44 Iacoponi (1′ st 84 Tofanari), 73 Lamesta, 98 Lepri. A disp.: 22 Colombo, 5 Gorelli, 14 Stanga, 29 Bouabre, 70 Leoncini, 77 Selvini. All. Troise.

ANCONA: 32 Perucchini, 3 Martina, 6 Nador (1′ st 8 Gatto), 9 Spagnoli (41′ st 20 Kristoffersen), 11 Cioffi, 13 Marenco, 21 Paolucci, 23 Clemente (31′ st 80 Gavioli), 30 Pellizzari (40′ st 10 Energe), 31 Dutu, 99 Basso. A disp.: 12 Vitali, 22 Testagrossa, 4 Cella, 19 Agyemang, 34 Radicchio, 72 Mattioli, 94 Saco. All. Donadel.

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

ASSISTENTI: Alberto Rinaldi di Pisa e Vincenzo Russo di Nichelino.

4° UFFICIALE: Federico Bruschi di Ferrara.

RETI: 43′ pt Basso, 11′ st Morra (rig.).

AMMONITI: Gigli, Lepri, Marenco, Clemente.

NOTE. Corner: 2-13. Spettatori: 3.645 (1.446 paganti e 2.199 abbonati).

CRONACA E COMMENTO

Prima di due gare casalinghe consecutive per il Rimini, reduce dal pesante K.O. di Pontedera, dove ha esordito il nuovo tecnico Troise, e dalla visita al Responsible Research Hospital, ospite della presidente Stefania Di Salvo. Al “Romeo Neri” arriva l’Ancona, che in classifica è 15esima con otto punti, il doppio dei romagnoli, ultimi da soli a quota quattro. Indisponibili, tra i padroni di casa, Delcarro, Cernigoi e Marchesi. Tra i dorici assenti gli squalificati Peli e Barnabà. Al centro dell’attacco gioca Ubaldi.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi, in maglia celeste gli ospiti.

La Curva chiede subito, con uno striscione, un immediato cambio di rotta.

La partita. Si gioca. Il primo tentativo è una conclusione a giro di Lamesta dallo spigolo dell’area, al 4′, pallone lontano dal bersaglio.

Al 7′ il primo corner della partita è per i marchigiani: batte Paolucci, Pelizzari si coordina per la girata, pallone a lato.

Al 12′ secondo corner per gli ospiti, nulla di fatto e palla in fallo laterale.

Al 13′, sugli sviluppi del terzo angolo, sempre battuto da Paolucci, Cioffi fallisce un rigore in movimento, spedendo a lato da ottima posizione.

Al quarto d’ora sono già quattro i corner battuti dai marchigiani.

Al 17′ Spagnoli entra in area da destra e viene chiuso in angolo, il quinto per i dorici.

Tra il 25′ ed il 26′ l’Ancona batte altri due corner (e siamo a 7), nulla di fatto.

Al 28′ la punizione dal limite dell’area di Basso sorvola la traversa.

Al 33′ dopo un fallo su Acampa non rilevato dal direttore di gara, cross di Paolucci e incornata di Pellizzari, sfera alta.

Al 36′ fiammata dei biancorossi di casa: Ubaldi può calciare a pochi passi da Perucchini, che si salva in angolo, il primo a favore del Rimini. Sugli sviluppi pericolosa ripartenza ospite, Gigli si immola e ribatte la conclusione.

Al 39′ nono angolo per i dorici, traiettoria troppo lunga.

Al 42′ Cioffi trova lo spazio per la battuta dal limite dell’area, pallone a lato.

Al 43′ l’Ancona trova il meritato vantaggio: Martina mette in mezzo, Lepri la ferma, il pallone rimane lì e Basso lo scaraventa in rete da due passi. 0-1.

Un minuto di recupero.

Al 46′ Lepri non può arrivare su un cross da destra.

Si va all’intervallo con l’Ancona avanti di un gol.

La ripresa inizia con un volto nuovo in casa Ancona (Gatto per Nador) e ben tre volti nuovi in casa Rimini: entrano Morra, Capanni e Tofanari per Ubaldi, Acampa e Iacoponi.

All’11’ punizione di Lamesta, pallone sul secondo palo, Martina tocca con una mano dopo un rimpallo con Tofanari e l’arbitro indica il dischetto. Morra trasforma dagli undici metri il primo rigore a favore del Rimini di questa stagione. 1-1.

Al 14′ la punizione dal limite dell’area di Cioffi è alta di poco.

Al 24′ Martina in area calcia debolmente sul primo palo, nessun problema per Colombi.

Una manciata di secondi dopo è Spagnoli a presentarsi in area, il suo tiro finisce sull’esterno della rete.

Al 36′ Lamesta si proietta in area e finisce a terra, per il direttore di gara è tutto regolare.

Al 43′ Capanni va via di classe a sinistra, guadagna la linea di fondo e serve Morra, il cui tiro è ribattuto da un difensore, secondo l’attaccante biancorosso con un braccio. L’arbitro non è dello stesso avviso.

Quattro i minuti di recupero.

Al 48′ Energe va alla battuta da fuori area, ma alza la mira.

Al 50′ corner numero 13 per l’Ancona: il colpo di testa di Baso è debole, Colombi blocca.

Arriva il triplice fischio. Finisce 1-1, Rimini e Ancona si dividono la posta.