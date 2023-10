Ricomincia "tutta salute" con Maurizio e Giovanna in tandem dopo il trapianto

🔊 Ascolta l'audio

Questa sera (giovedì 19 ottobre) alle 20:35 sul Icaro tv canale 18 ricomincia la trasmissione “tutta salute” condotta dalla giornalista Lucia Renati. Titolo della prima puntata: “Maurizio e Giovanna: dopo il trapianto due cuori un tandem per Aido” una storia che è partita da Riccione e ha fatto il giro d’Italia. I due coniugi riccionesi Maurizio Vanucci e Giovanna Cursi dopo il trapianto che ha visto Giovanna donare un rene a suo marito Maurizio (evitandogli la dialisi) hanno intrapreso un viaggio in tandem di circa 1.500 km per sensibilizzare le persone alla donazione di organi. La coppia di coniugi è arrivata negli studi televisivi di via Cairoli a Rimini a bordo dell’inseparabile tandem “Intrepido”.

Nel 2002, appena conosciuti, Maurizio ha deciso di svelare a Giovanna la sua malattia, il rene policistico autosomico dominante, una malattia degenerativa dei reni ereditata dalla madre e scoperta a 18 anni. Giovanna gli ha risposto senza alcun dubbio «Io ci sono». Il 27 settembre dell’anno scorso (2022), all’ospedale di Padova, Maurizio è stato sottoposto a trapianto di rene donato da Giovanna, che oggi è sua moglie. Il trapianto ha evitato a Maurizio la dialisi.

Da lì è partita la loro seconda vita e sono venuti a “Tutta salute” a raccontarla e a raccontare la loro impresa: un viaggio in tandem di 20 giorni per l’Italia che è partito da Riccione e terminato a Riccione il 27 settembre del 2023, a un anno esatto dal trapianto. Non è casuale la scelta del tandem. Un tandem come metafora della vita “insieme”, dove se non arriva uno non arriva neanche l’altro, dove le difficoltà si affrontano e si superano insieme.

Hanno unito le loro passioni: i viaggi e lo sport ed è nato il progetto “DUE CUORI – UN TANDEM”, patrocinato dal CONI e dal CIP Emilia-Romagna (comitato italiano paralimpico). Dal 7 al 27 settembre hanno pedalato insieme attraversando in tandem, le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio, la Toscana e l’Umbria. 1.500 chilometri per sensibilizzare alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, e raccogliere fondi per AIDO Emilia-Romagna.

Ospite della trasmissione anche Riccardo Arpaia, il presidente di Aido-Rimini che ha sottolineati l’importanza di dire SI alla donazione di organi per permettere alle vite di continuare. Arpaia ha portato i dati aggiornati sulle donazioni in Italia: attualmente ci sono circa 8.000 persone in lista d’attesa per un trapianto e sono ancora troppo pochi i donatori.

