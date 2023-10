Queen Unseen - Peter Hince. Al Museo Fellini immagini e cimeli della band

🔊 Ascolta l'audio

Al via oggi la mostra-evento “Queen Unseen – Peter Hince” che svela aspetti inediti e sconosciuti dell’iconica band di Freddie Mercury che ha segnato la storia della musica rock. Prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo, dal 3 ottobre al Fellini Museum (Ala di Isotta) la mostra evento svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero affiancandoli dal 1976 al 1986. Oltre alle immagini di Hince viene esposta anche la ricca raccolta personale di memorabilia originali di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen.

Nato in Inghilterra nel 1955, Hince ha lavorato con artisti del calibro di Mick Ronson, Lou Reed, Eno, Supertramp, e altri. Ha iniziato a fotografare i Queen nel 1976, catturando momenti intimi durante le registrazioni in studio, le riprese dei video musicali e le prove dei tour.

La mostra”QUEEN UNSEEN – Peter Hince” presenta anche una preziosa raccolta di memorabilia, abbigliamento, accessori, strumenti musicali, dischi e documenti originali di Niccolò Chimenti, uno dei principali collezionisti europei dei Queen. Tra gli oggetti in mostra, spiccano il microfono utilizzato da Freddie Mercury nell’ultimo concerto, una chitarra autografata da Brian May, e altro ancora. L’esposizione include anche proiezioni di video rari, alcuni dei quali ormai introvabili sul web.

www.queenunseen.it