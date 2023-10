Pontedera-Rimini: il pregara di Emanuele Troise

🔊 Ascolta l'audio

Esordio in Toscana per il nuovo tecnico del Rimini, Emanuele Troise. I biancorossi cercano una svolta alla loro finora deludente stagione (quattro punti e ultimo posto in condominio con il Sestri Levante) sul campo del Pontedera (si gioca lunedì alle 20:45). I toscani in classifica hanno sei punti e nell’ultimo turno hanno subito un pesante 1-4 in casa del Pineto. Tra i pali della porta romagnola potrebbe già fare il suo debutto il nuovo portiere Simone Colombi, acquistato dal club della presidente Stefania Di Salvo giovedì, lo stesso giorno della presentazione di Troise.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.

“Non vediamo l’ora di giocare”.

“È chiaro che abbiamo fatto molto leva su di noi in questo momento, considerando anche il cambio di allenatore. Conosco bene l’allenatore, in passato l’ho incontrato in tante sfide, ho molta stima di lui, è un avversario che dal punto di vista mentale troveremo accanito considerando il risultato con il Pineto. È una squadra che gioca aggressiva, che porta molti giocatori in fase offensiva.

“Ho trovato una squadra molto disponibile e motivata. Non mi aspetto che domani vedrò in campo, è fisiologico, ci vuole un arco temporale per interiorizzare quelli che sono i dettami tattici. Qualcosina me l’aspetto, soprattutto sull’autostima, il piacere di giocare una partita di calcio. Al di là della situazione complicata che si è creata ci sono i margini. Per il sistema di gioco abbiamo la difesa a quattro, non tralasciando durante la gara un’impostazione a tre piuttosto che differenziare l’espressione e l’interpretazione di gioco. Ho optato per queste due soluzioni, una che riconoscono di più e l’altra la difesa a quattro. Una squadra che vada ad interpretare per punti deboli dell’avversario, e nella fase difensiva la possibilità di quando avremo la possibilità di essere alti, aggressivi, e quando nei 45 minuti saremo costretti ad abbassarci ulteriormente”.

Esiste un modo per subire meno gol? “Credo che ci siano della contrapposizioni che possano favorire. Nel momento in cui trovi un avversario chiaro come il Pontedera si cerca una contrapposizione. Credo abbia fatto la stessa cosa il Pontedera, il mio amico Max. Per il discorso difensivo ho fatto leva su una difesa collettiva: devono partecipare tutti alla fase difensiva, dobbiamo essere più decisi, più corti, bisogna alzare l’asticella in quelli che sono i duelli, una seconda palla. Sarà una partita, considerando l’atteggiamento dell’avversario, molto aggressivo, in cui potranno esserci momenti della gara molto tesi. Quindi dobbiamo alzare”.

Anche il Pontedera è in crisi di risultati. “Se saremo aggressivi dipenderà dalla capacità di stare corti. L’importante è che approcciamo bene dal primo minuto perché sappiamo che condizionano la gara. Per quanto riguarda l’avversario penso che non si snaturerà rispetto al numero dei gol subiti e della partita. è un allenatore che difficilmente si è snaturato, accetta quello che propone in campo. Noi faremo altrettanto. Noi dobbiamo cominciare a dare una filosofia ben chiara, consapevoli che la partita avrà varie fasi e dovremo essere bravi ad interpretarla nei minuti che passano nei periodi che ci sono all’interno della gara”.

“Per Simone Colombi non lo racconto io, considerando l’esperienza e le presenze fatte. È un giocatore che sta bene, mi ha dato piena disponibilità perché si è allenato e credo farà parte della gara. Per l’aspetto della squadra amo giocare con qualche giocatore offensivo in più perché al di là degli equilibri difensivi avere centrocampisti e attaccanti in grado di andare in gol è un valore aggiunto. Vorrei continuare a percorrere una strada”.

Chi mancherà? “Non recuperiamo Gorelli, e chiaramente Delcarro, che ne avrà per un po’. Rientra Gigli”.

Sugli under, levando il portiere, il minutaggio diminuisce considerevolmente. “In questo momento la priorità è quella di fare risultati, di vincere le partite, se non si possono vincere strappare comunque punti. Le scelte che farò domani saranno funzionali a fare punti”.



