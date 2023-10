La Sammaurese la riprende all'ultimo secondo: è 3-3 con il Sant'Angelo

🔊 Ascolta l'audio

SAMMAURESE-SANT’ANGELO 3-3

IL TABELLINO

SAMMAURESE: Ravaioli, Bolognesi, Iodice, Campagna, Ruiz, Scanagatta, Montesi, Nisi, Pacchioni, Gambino, Misuraca A disp: Zavatti, Zoppi, Casadei, Tamai, Di Novella, Morri, Gasperoni, Capicchioni, Maltoni All Taccola

SANT’ANGELO: Nucci, Bernini, Confalonieri, Bovolon, Ortolan, Ugge, Mecca, Lanzi, Gobbi, Renda, Bramante A disp: Maccherini, Pecorini, Rusconi, Principe, Lalanga, Deangelis, Grandinetti, Gomez, Fontana All Palo

RETI: 8′ e 31′ Gobbi, 47′ Misuraca, 60′ Pacchioni, 65′ Lanzi, 96′ Gasperoni.

CRONACA E COMMENTO

Un cuore grande come una casa quello della Sammaurese. Con il Sant’Angelo pareva finita. Dopo una bella rimonta gli avversari vanno sul 3-2, ma il dna dei giallorossi è quello di non mollare mai ed in pieno recupero arriva il pari.

A passare in vantaggio sono i lombardi sugli sviluppi di un corner: palla che scavalca la barriera ed arriva a Gobbi che batte Ravaioli. I padroni di casa provano a farsi sotto, ma alla mezz’ora ancora Gobbi conclude al meglio un contropiede avviato da Mecca.

La Sammaurese parte forte nella ripresa. Misuraca calcia il suo tiro viene respinto, ma il numero 11 giallorosso riprende palla e con un tiro a giro la piazza in fondo al sacco. I giallorossi ci credono ed in una mischia in area un pallone sporco arriva a Pacchioni che non sbaglia. Il Sant’Angelo però non ci sta e si ripropone in avanti. Al 65′ Lanzi dal limite dell’area piazza la palla nell’angolino. Forcing finale dei romagnoli, che non mollano ed in pieno recupero Gasperoni fa urlare di gioia tutto il “Macrelli”.