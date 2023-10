Judo Riccione: Sofia Longo e Bruno Karamba Badiane alla Coppa Città Asti

🔊 Ascolta l'audio

Il week-end scorso è stato intenso per i due agonisti della sezione judo della Polisportiva Riccione.

Bruno Karamba Badiane è partito già venerdì 13 alla volta di Reggio Emilia per affrontare una sessione di allenamento con gli amici dell’Equipe Emilia Judo. La giovanissima Sofia Longo insieme al Maestro/padre Giuseppe, dopo aver recuperato Bruno a Reggio Emilia, si sono diretti ad Asti, dove hanno sostenuto due ore di training con gli atleti dell’Olimpic Asti e l’Accademia Judo Fano. Domenica 15 è stata finalmente giornata di gara per gli atleti riccionesi in terra piemontese, dove erano presenti alcune delle migliori società del panorama nazionale e internazionale.

Sofia Longo (under 14 cat. -40 kg) inaugura la giornata agonistica con una gara ottima. La romagnola ha affrontato le avversarie con sicurezza e determinazione. Il ritmo di gara è stato ottimo e ha superato brillantemente tre incontri che l’hanno condotta a conquistare il podio della categoria.

Bruna Karamba Badiane (under 21 -81 kg) inizia la sua giornata “zoppicando”. Infatti, perde il primo incontro della giornata per somma di ammonizioni contro un avversario che avrebbe potuto battere. Di seguito ha vinto altri due incontri fino a conquistare il 3° posto del podio e altri 5 punti per il riconoscimento della cintura nera.

“Sofia ha fatto un’ottima gara dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Bruno è un atleta eccezionale ma deve maturare sotto l’aspetto tattico. Conquistare due podi in Piemonte non era scontato, ma abbiamo deciso di andare proprio per confrontarci con le migliori società e valutare il nostro livello. Adesso abbiamo nuovi spunti su cui lavorare per migliorare” commenta il DT Giuseppe Maria Longo.

Ufficio stampa Polisportiva Riccione