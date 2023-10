🔊 Ascolta l'audio

IMOLESE-SAMMAURESE 1-1

IL TABELLINO

Imolese: Nannetti, Ale, Elefante, Brandi, Mattiolo, Rizzi, Gulinatti, Konate, Capozzi, Ciucci, Diawara. All. D’Amore. A disposizione: Adorni, Sadek, Spatari, Garavini, Ballanti, Daffe, Vlahovic, Vlanes, Reinero.

Sammaurese: Ravaioli, Cecconi, Iodice, Tacconi, Scanagatta, Morri, Montesi, Nisi, Pacchioni, Campagna, Misuraca. All. Taccola. A disposizione: Zavatti, Gambino, Gasperoni, Casadei, Tamai, Bolognesi, Ruiz, Maltoni, Guidi

Marcatori: 37′ Gulinatti (I), 50′ Nisi (S)

LA CRONACA

Buon pareggio della Sammaurese sul terreno della temibile Imolese, già sua giustiziera in Coppa nel primo impegno ufficiale della stagione 2023/24. Finisce 1-1 una bella partita ricca di pregevoli giocate. Avvio con un’occasione per parte: prima al 6′ Cecconi fugge per 30 metri e innesca un’azione conclusa a giro da Nisi su sponda di Pacchioni (palla che lambisce il palo locale), poi al 10′ Brandi calcia dai 20 metri alto sulla traversa. La sfida prosegue sui binari dell’equilibrio con un’altra chance giallorossa con Pacchioni e due successive di marca rossoblù con Rizzi che non inquadra la porta (entrambe le circostanze tra metà frazione e la mezz’ora di gioco). Sembra un primo tempo da reti bianche e invece al 37′ l’Imolese passa: Capozzi serve al limite Gulinatti, che insacca alla destra di Ravaioli. In avvio di ripresa la Sammaurese reagisce alla grande. Prima (49′) Cecconi sfiora il pareggio, ottenuto solo 60 secondi dopo da Nisi, in gol dal limite dell’area con un bel tiro leggermente deviato. Passano i minuti e la partita si mantiene vivace: da una parte ci prova Bolognesi senza inquadrare lo specchio, dall’altra Rizzi e Capozzi chiamano in causa un attento Ravaioli. Anche all’87’, sul colpo di testa di Rizzi ancora Ravaioli si rivela fondamentale salvando. Finale convulso, la Sammaurese soffre però resiste e guadagna un punto importante.