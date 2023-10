Il liceo Serpieri compie 100 anni. Scuola aperta, laboratori e visite guidate

🔊 Ascolta l'audio

È tornata a trovarci Ale Giglio. Dopo lo stage nella redazione di newsrimini di quest’estate, ogni tanto ci regala qualche suo articolo, e oggi in particolare ci parla del suo liceo che si appresta a vive un anniversario importante.

Sabato 28 ottobre, il liceo A. Serpieri di Viserba di Rimini, apre i propri cancelli a chiunque sia interessato e incuriosito a scoprire una scuola davvero fantastica, ricca di passione e creatività!

Il liceo Serpieri, nato nel 1923, al percorso tradizionale di Liceo Scientifico (con possibilità di scegliere scienze applicate e inglese potenziato) affianca il Liceo Artistico che forma gli studenti con gli indirizzi di pittura, scultura ed architettura; è inoltre l’unico liceo ad indirizzo sportivo della provincia.

Dopo un anno circa dall’apertura della scuola, si celebrava il centenario della nascita di Alessandro Serpieri, e fu così che la scuola prese il suo nome. La sua prima sede fu nel palazzo degli Agostiniani, in Via Cairoli, e solo nel Natale del 1962 si trasferì nella nuova sede in Via dell’Albero, dove rimase per quarant’anni. Nel settembre del 2003 avvenne il più recente trasferimento nell’attuale sede di Viserba.

Alessandro Serpieri era un religioso e uno scienziato, e ai suoi tempi era difficile parlare di religione e scienza insieme. Si occupò dello studio dell’astronomia, sismologia, meteorologia e fisica.

Alessandro aveva a cuore l’educazione dei giovani e fu rettore del collegio di Urbino, che venne frequentato anche da Giovanni Pascoli.

In questa giornata potrete scoprire la sua storia e avrete la possibilità di vedere e ammirare i diversi laboratori della scuola grazie a visite guidate. Potrete ascoltare letture itineranti e ammirare tutti insieme il cielo stellato con i nostri telescopi.

Sabato 28 ottobre, il liceo A. Serpieri di Viserba in Via Sacramora 52, alle 15:00 sarà aperto al pubblico per il centenario del Serpieri. Vi aspettiamo numerosi!