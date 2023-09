🔊 Ascolta l'audio

SAMMAURESE-CERTALDO 4-0

IL TABELLINO

SAMMAURESE: Ravaioli, Bolognesi, Cecconi, Tacconi, Iodice, Scanagatta, Montesi, Tamai, Pacchioni, Campagna, Misuraca. A disp.: Zavatti, Gambino, Nisi, Maltoni, Morri, Casadei, Lombardi, Zoppi, Di Novella. All. Taccola.

CERTALDO: Bruni, Batoni, Bassano, Borboryo, De Pellegrin, Orsucci, Chiti, Gargiulo, Akammadu, Bouhamed, Romei. A disp.: Fontanelli, Nunziati, Campagna, Barducci, Becucci, Pagliai, Razzanelli, Zanaj, Pampalone. All. Ramerini.

Marcatori: 14′ e 53′ Pacchioni, 36′ Campagna (rig), 73′ Lombardi.

CRONACA E COMMENTO

Nella prima della stagione la Sammaurese si esalta e con una prestazione quadrata piega la resistenza del Certaldo (4-0). La truppa di Taccola ha dimostrato molta precisione sia in fase avanzata che in difesa.

Al 14′ bella azione manovrata: cambio di fronte di Cecconi per Montesi, dribbla il terzino del Certaldo e Pacchioni in tap-in non perdona. Alla mezz’ora bravissimo Bolognesi a chiudere il tentativo di affondo del 9 avversario in corner. La Sammaurese trova però il raddoppio: tiro di Tamai, un difensore tocca in area col braccio e l’arbitro indica il dischetto. Campagna è lucido e segna. Nel primo minuto di recupero grande occasione per Romei di testa, ma Ravaioli è bravissimo nello sventare la minaccia.

Ripresa con i giallorossi ben saldi al comando e padroni del campo nonostante il Certaldo cerchi il bandolo della matassa, ma Ravaioli guida al meglio la difesa. Al 54′ Pacchioni grazie al fisico fa breccia nell’area toscana e cala il tris. La partita si chiude al 73′ con Lombardi che ubriaca la difesa avversaria e trova l’angolino.