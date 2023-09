Pro-Am The Event 2023: golf e spettacolo al Riviera Golf Resort

🔊 Ascolta l'audio

Nelle date del 16 e 17 settembre 2023 si terrà la decima edizione del Pro-Am The Event. Una experience unica che avrà luogo in una prestigiosa location: il Riviera Golf Resort.

Le due giornate vedranno la partecipazione di professionisti ed amatori, accomunati dalla passione per il golf, per un fine settimana all’insegna dello sport e del divertimento. La prestigiosa competizione si svolgerà secondo la formula Pro-Am, che consente ad un giocatore professionista di unirsi a tre amatori, con un limite massimo di 36 squadre partecipanti.

L’evento, ideato e organizzato dal professionista Andrea Bolognesi, si presenta come un torneo di golf fuori dall’ordinario. Pur essendo concentrato sul campo da golf, offrirà anche momenti di intrattenimento e spettacolo unici.

Un’unica location per unire la passione per il golf con il divertimento. Il Riviera Golf Resort rappresenta un’oasi di sport e benessere tra Marche ed Emilia Romagna: una location nota tra gli appassionati grazie ai numerosi campi da gioco presenti.

A concludere ci sarà il the Event Dinner Gala, un momento indimenticabile in una location suggestiva: una cena con vista su una delle piscine private più grandi d’Europa, realizzata con la pregiata pietra Bianca di Noto, il tutto reso ancora più magico da show musicali e spettacoli unici.

Il connubio tra l’arte del golf, l’ospitalità romagnola e l’eleganza della location promette di rendere questo evento indimenticabile.

Una gara ambiziosa sul green per la classifica netta e lorda, con la formula di gioco dei migliori due score per buca ed un ricco montepremi di oltre 20.000 euro: gli ingredienti necessari per rendere questa decima edizione un appuntamento immancabile per gli appassionati di golf Europei.

Una tra le gare di golf più prestigiose nel panorama golfistico, che negli scorsi anni ha visto la partecipazione di volti noti del mondo dello sport come l’ex pilota di Formula Uno Pierluigi Martini, l’ex calciatore della Juventus e Nazionale Alessio Tacchinardi, Marco Simone (Milan), Mirko Vucinic (Juventus), Beppe Dossena (Torino, Sampdoria), Simone Pepe (Juventus), il noto campione di calcio Alessandro Del Piero.

All’evento, oltre ai partecipanti, saranno presenti con il loro supporto i prestigiosi e numerosi sponsor che, anno dopo anno, scelgono di associarsi a Pro-Am The Event: NEXT GENERATION come Title Sponsor; Adidas, Golf Mega store, Ducati, Edilpiù, Eureco, Fasoli, Fideuram, Heineken, Heigenderm, Lavelgomma, Mapforce, Metallurgica San Marco, Nordelettrica, Papeete Beach, E80 Group, 911 SAS, BEFA, Mood, AU Vodka e WISE Golf come Partner Comunicazione e Marketing.

Pro-Am The Event si presenta come come un’esperienza straordinaria ed indimenticabile grazie al coinvolgente torneo, alla magia del dinner gala e ad una serie di spettacoli di intrattenimento unici.

La passione per il green si fonda con il divertimento: momenti unici che hanno fatto la storia e la tradizione di Pro-Am The Event, che raggiunge quest’anno la sua decima edizione.

Per avere maggiori informazioni: https://www.proamtheevent.com/.

Programma delle giornate:

DAY 1 | Venerdì 15 settembre

● Welcome Gift e registrazioni Pro-Am

● Giro di prova campo presso Riviera Golf Resort

DAY 2 | Sabato 16 settembre

● Primo giorno di gara

● Happy Hour buca 19

● Aperitivo bordo piscina

● Cena di gala presso Riviera Golf Resort

DAY 3 | Domenica 17 settembre

● Ultimo giorno di gara

● Happy Hour buca 19

● Rinfresco pool atmosphere