PIETRACUTA-VIS NOVAFELTRIA 3-0

IL TABELLINO

Pietracuta: Forti, Fabbri Fe., Celli (74’ Contadini), Adami Martins (84’ Podo), Masini, Belicchi,

Franciosi, Fabbri Fr., Fratti (76’ Tomassini), Michelucci (64’ Bernardi), Gessaroli (51’ Proverbio). A

disp. Balducci, Giannini, Pasolini, Cobo. All. Fregnani.

Vis Novafeltria: Fusconi, Guerra, Pavani A., Pianini (56’ Semprini), Foschi (69’ Giorgini), Giacobbi,

Soumahin, Castellani, Pasolini (79’ Gasperoni), Evaristi M. (87’ Ricci), Radici (56’ Vivo). A disp. Hysa,

Evaristi L., Pavani T., Basilico. All. Giorgi.

Arbitro: Travaini della sez. di Busto Arsizio.

Reti: Gessaroli 11’, Franciosi 55’, Fratti 64’.

Recupero: 0 pt, 3 st.

Ammoniti: Fabbri Fe., Gessaroli.

CRONACA E COMMENTO

Il derby dell’alta Valmarecchia cambia il palcoscenico, primo in Eccellenza, ma non il copione che vede ancora una volta protagonista la formazione rossoblu leontina a discapito di un Novafeltria volitivo ma in sostanza mai realmente pericoloso. Fregnani cambia le carte in tavola, schierando un inedito 4-4-2 che prevede in attacco la coppia di centravanti Fratti-Gessaroli, supportati sulla fascia sinistra da un brillantissimo Franciosi. Giorgi prova l’ennesimo miracolo tecnico tentando di formare un centrocampo efficace nonostante le numerose assenze, ma questa volta deve scontrarsi con la realtà di un avversario decisamente più strutturato. L’inizio di gara è ad appannaggio del Pietracuta, con il carioca Adami Martins a dettare tempi e spazi nel mezzo del campo. Lo stesso Adami al 6’ gira verso la porta avversaria ma la palla sorvola la traversa. Il predominio locale frutta all’11’ la prima marcatura ad opera del giovane attaccante Gessaroli, pescato in profondità da Fratti.

L’ex Primavera del Cesena si presenta a tu per tu con Fusconi e lo batte con un rasoterra angolato, proprio sotto la curva degli ultras pietracutesi. Con il passare del tempo i gialloblu ospiti prendono coraggio e avanzano il proprio raggio d’azione, costruendo alcune situazioni pericolose. Al 25’ Pasolini prova a sorprendere Forti con un calcio piazzato da fuori area ma la sua parabola sorvola la traversa. Un minuto più tardi l’ex Evaristi trova libera la corsia centrale ma non riesce ad angolare la conclusione e Forti blocca senza problemi. Sul versante opposto al 36’ Gessaroli conquista palla e serve in profondità Michelucci, l’esterno sammarinese si accentra e calcia un sinistro a fil di palo che Fusconi devia compiendo un mezzo miracolo. Nel finale di frazione per due volte nel giro di un minuto Soumahin, piazzato sul secondo palo, viene pescato da lunghi lanci che mettono i brividi a Forti ma nel primo caso il suo traversone scorre nell’area senza che nessuno intervenga, nel secondo caso il colpo di testa dell’esterno viene deviato in corner da Francesco Fabbri.

Ad inizio ripresa si infortuna Gessaroli che viene sostituito da Proverbio ma i locali non ne risentono, anzi al 55’ trovano la rete del raddoppio con Franciosi. Il nazionale sammarinese, pescato da un magnifico cambio di versante ad opera di Adami Martins, si accentra e calcia un destro rasoterra sul primo palo che supera l’incolpevole Fusconi. Scocca l’ora di gioco quando il neo entrato Proverbio da centro area prova sorprendere ancora l’estremo ospite ma il suo destro in mischia sorvola la traversa. Per il tris dei rossoblu basta aspettare tre minuti di gioco: Michelucci scappa sulla sinistra e crossa al centro, trovando all’appuntamento con il gol la testa di capitan Fratti che la piazza in rete da sottomisura. Il finale è caratterizzato da una lunga girandola di cambi, con i due allenatori che rivolgono i propri pensieri alla rivincita che verrà disputata sullo stesso campo tra appena tre giorni.