Morte del piccolo Samuel, la fiammata partita dal fornellino dei vicini

E’ stato aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, con l’ipotesi di omicidio colposo per la morte di Samuel Imbuzan, il bambino riminese di 10 anni rimasto carbonizzato lo scorso 31 agosto nell’esplosione che ha investito il camper in sosta nello sterrato della spiaggia di Bados, in Sardegna. La Procura di Tempio Pausania, che coordina le indagini dei carabinieri, ha dato il nulla osta alla restituzione dei resti di Samuel, sottoposti nei giorni scorsi agli accertamenti medico-legali di rito.

Il padre, Daniel Romulus Imbuzan, e la madre, Tatiana Lisi, si sono imbarcati ieri sera in nave da Olbia e questa mattina sono arrivati a Rimini, dove hanno riabbracciato i due figli maggiori. La pm titolare del fascicolo, Sara Martino, è al lavoro per ricostruire la dinamica esatta della tragedia. La famiglia di Samuel, assistita dall’avvocato Antonello Desini, ha collaborato con gli inquirenti sin dal primo momento, mettendo insieme i ricordi che hanno preceduto la tragedia.

Che si è consumata in pochissimi istanti, intorno alle 13.30 di giovedì scorso. I genitori di Samuel sostavano in camper nello spiazzo alle spalle dalla spiaggia di Bados insieme ad un’altra coppia di amici italo-rumeni, residente sempre a Rimini. A loro si è aggiunta una terza famiglia proveniente dalla Romania, in caravan. Stando ad una prima ricostruzione, la grande fiammata che ha incenerito il camper della famiglia Imbuzan sarebbe partita proprio dal fornellino dei coniugi in caravan. “Una fiammata del genere in vita mia non l’ho mai vista”, avrebbe dichiarato Daniel Romulus agli inquirenti. All’origine dello scoppio, che ha investito in pieno il camper su cui stava dormendo Samuel, ci sarebbe un tubo del gas mal collegato con la cucina da campeggio.

Tatiana era appena uscita dal mezzo quando il camper è stato avvolto improvvisamente dalle fiamme, mentre il padre ha tentato invano di portare in salvo il figlio, procurandosi ustioni sul 40% del corpo che continuerà a curare all’ospedale Bufalini di Cesena, dov’è attualmente ricoverato. I coniugi, proprietari del fornellino incriminato, nel frattempo sono tornati in Romania, non prima di essere stati identificati e ascoltati dai carabinieri. Nessuna fuga, quindi, come lasciato intendere oggi da alcuni articoli di stampa.

Manca ancora una data certa per i funerali di Samuel, che si terranno a Rimini nei prossimi giorni.