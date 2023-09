La Scuderia HF colora di rosa il 18° Giro dei Castelli di San Marino

🔊 Ascolta l'audio

Il 18° Giro dei Castelli di San Marino, valido come penultima prova del Trofeo della Romagna 2023 di regolarità per auto storiche e moderne si è rivelato una grande festa, a cui la Scuderia HF di Santarcangelo ha partecipato in forze schierando i suoi quattro equipaggi a conduzione femminile. Un successo per la manifestazione organizzata dall’Automobile Club San Marino, che ha visto al via ben 72 equipaggi.

Panorami mozzafiato e tanta voglia di divertirsi e stare insieme hanno caratterizzato questa edizione che ha visto la partecipazione di tanti ex campioni di rally. A cominciare da quelli schierati proprio dalla Scuderia HF, con la campionessa svizzera Chantal Galli navigata da Monia Guiducci a condurre una rarissima Moretti 1000 Abarth, e l’unica donna capace finora di vincere il Rally di San Marino, Umberta Gibellini, che sulla Lancia Delta Martini ha avuto come navigatrice l’altrettanto pluripremiata Alessandra Strocchi. Proprio l’equipaggio Gibellini-Strocchi si è aggiudicato la Classifica Speciale dedicata agli ex rallisti, mettendo in fila sul podio i tedeschi Pesckhe-Ancona su Alfa Romeo Giulia Spider e Tordi-Paolini su Lancia Delta GT della Nuova SAM.

“La regolarità non è certo il nostro pane, ma ce la siamo cavata – hanno detto le ralliste della Scuderia HF a fine Giro –. Ci siamo divertite tanto e abbiamo vissuto una bellissima giornata in compagnia di tanti vecchi amici rallisti e fatto anche tante nuove conoscenze. Ci riproveremo. Ringraziamo la Scuderia HF per l’opportunità di guidare auto splendide come la Lancia Delta Martini e la rarissima Moretti Abarth, di cui esistono solamente tre esemplari al mondo. Ma soprattutto per averci scelto come testimonial di un progetto a cui crediamo che ha l’obiettivo di ridare slancio all’attività automotoristica facendo appassionare le donne e soprattutto i giovani a questa specialità: un ottimo modo per i ragazzi di avvicinarsi al mondo dell’automobilismo, propedeutico anche per il futuro”.

Nella classifica per equipaggi femminili, vittoria per l’aretina Mascia Rossi su Fiat X 1900 della Nuova SAM, secondo posto per Virginia Volpi e Anna Maria Canini del Topolino Club Livorno su una splendida Balilla 508 S Spider Sport del 1934 che ha vinto anche lo speciale premio come auto più rappresentativa della manifestazione messo in palio dall’Associazione Porta del Paese. Terzo gradino del podio per la Scuderia HF con l’equipaggio Elena Bonacini-Lorenzo Barbacci su Ford Fiesta ST, 20° assoluto. Completa il quadro per la Scuderia HF l’equipaggio esordiente Giorgia Bertozzi-Elisa Corvaglia che su Fiat 600 del 1999 chiude al 6° posto della classifica femminile, 27° assoluto.

A vincere il 18° Giro dei Castelli di San Marino è Paolo Pieroni della Scuderia Marche su Fiat 600 del 1998 seguito da Giampaolo Paciaroni (Scuderia La manovella del fermano) con la sua Fiat 600 Sporting. Sul terzo gradino del podio la coppia del Racing Team Le Fonti di Meldola formata da Giovanni Brighi e Marco Camporesi su Lancia Fulvia Montecarlo.