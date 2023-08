Amichevole Verucchio-Rimini: diretta testuale. La gara in diretta su Icaro TV

🔊 Ascolta l'audio

VERUCCHIO-RIMINI 0-6

IL TABELLINO

VERUCCHIO: 1 Starna (9′ st Giorgi), 2 Raggini, 3 A. Genghini (1′ st Pavani), 4 L. Genghini, 5 Renzi (9′ st 13 Girometti), 6 Diedhiou (1′ st 22 Stefano Sacco), 7 Muccioli, 8 Tosi, 9 Bullini, 10 Indelicato, 11 Bento da Silva. A disp.: 14 Fabbri, 15 Fusco, 16 Alessi, 18 Ponticelli, 19 Rossi, 20 Sacchini, 21 Simone Sacco. All. Denis Guerra.

RIMINI: 12 Passador (1′ st 1 Colombo), 3 Acampa (1′ st 27 Laverone), 4 Megelaitis (1′ st 17 Cherubini), 6 Gorelli (22′ st 28 Nastasee), 9 Accursi, 11 Leoncini, 13 Tofanari (1′ st 2 Evan), 16 Rossetti, 18 Selvini, 26 Iacoponi, 30 Allievi (22′ st 5 Gigli). A disp.: 22 Jashari, 7 Tonelli, 10 Lamesta, 19 Didio, 20 Cernigoi, 21 Sereni, 28 Nastase, 31 Pietrangeli. All. Gabriel Raimondi.

RETI: 14′ pt Accursi, 17′ pt Rossetti, 13′ st Selvini, 29′ st Tonelli, 39′ st Lamesta, 47′ st Cernigoi.

CRONACA E COMMENTO

Seconda amichevole ufficiale di precampionato per il Rimini di mister Raimondi, dopo quella persa di misura con la Dinamo Tirana. Verucchio-Rimini, allo stadio comunale di Villa Verucchio, è ormai un grande classico dell’estate biancorossa. E sarà anche la prima occasione per i tifosi romagnoli per vedere in campo gli attaccanti Morra e Cernigoi.

La partita. Si gioca. Al 2′ punizione di Megelaitis, Allievi rimette in mezzo, colpo di testa di Selvini e bella parata con una mano di Starna.

Al 6′ Rossetti serve Accursi, che si sistema il pallone sul sinistro e calcia, conclusione debole parata senza problemi da Starna.

All’8′ minuto Megelaitis tocca, da calcio piazzato da sinistra, per Rossetti, che alza decisamente la mira.

Dall’altra parte del campo, un giro di lancette dopo, Bullini per Luca Genghini, che calcia da fuori area, Passador blocca a terra.

Al 14′ Accursi sfonda per vie centrali e supera Starna. Rimini in vantaggio.

Al 17′ grande assist di Accursi per Rossetti, che fa passare il pallone sotto le gambe di Starna. Rimini 2-Verucchio 0.

Al 19′ ancora Rossetti che si muove bene sull’out di sinistra, ma il suo tiro è debole, parata non complicata per il numero uno del Verucchio.

Al 21′ il tiro di Indelicato si spegne fuori.

Al 27′ Leoncini ci prova con il destro, pallone a lato.

Il gioco resta fermo per qualche minuto per un malore a un tifoso biancorosso.

Al 46′ Leoncini per Rossetti, che calcia sull’esterno.

Al 50′ punizione dall’out di destra di Magelaitis, Accursi prolunga di testa per la stoccata di Allievi che termina a fondo campo.

Si va al riposo con i biancorossi avanti 2-0.

Si gioca la ripresa. Al 4′ il tiro di Selvini è deviato in angolo.

Al 5′ la conclusione di Leoncini da fuori area sibila a lato.

All’11’ Iacoponi si presenta a tu per tu con Giorgi, che ribatte.

Al 13′ Selvini scambia con Rossetti e realizza il 3-0 biancorosso.

Al quarto d’ora tiro di Rossetti e respinta di Giorgi.

Al 17′ ci prova Iacoponi, sfera a lato.

Una manciata di secondi dopo ci riprova Iacoponi, Giorgi ribatte.

Al 26′ la punizione di Lamesta è oltre la traversa.

Al 29′ Cernigoi per Lamesta, pallone a Tonelli, che calcia: pallone che bacia il palo e si infila in rete. 4-0.

Al 34′ Lamesta sfonda a destra e va al tiro, ribattuto, il tap-in di Tonelli è a fondo campo.

Al 35′ Cernigoi per Didio, che prova ad anticipare l’uscita del portiere ma non trova il bersaglio.

Al 39′ cross di Tonelli da sinistra, Lamesta recupera il pallone e lo scaraventa sotto la traversa. 5-0.

Al 40′ discesa di Evan, la sua conclusione è deviata in corner.

Al 43′ Cernigoi per Sereni, che centra il palo.

Al 46′ Cernigoi trova il gol, il sesto gol per il Rimini.

Finisce 6-0.