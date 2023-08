Sampierana ko di misura contro il Sansepolcro (1-2)

🔊 Ascolta l'audio

Nella terza amichevole stagionale la Sampierana è stata sconfitta di misura dal Sansepolcro a San Piero per 2-1. A segno nel primo tempo Ferri Marini per la matricola toscana (promossa in serie D) e Cano per quella di Barontini, al debutto e al primo gol con la nuova maglia. Nella ripresa due legni per il Sansepolcro con Longo ed Essoussi, uno per la Sampierana con Davide Braccini, ex di turno assieme al fratello Simone. Nel finale, con la squadra di Barontini imbottita di Juniores, è arrivata la rete vittoria di Essoussi in contropiede, sul filo del fuorigioco.

Ancora ai box nelle file della Sampierana Canali, Lanzi e Conficoni che salteranno anche la prima di Coppa Italia, domenica prossima contro il Fratta Terme di mister Malandri a San Piero (si giocherà probabilmente alle 16,30).

Una buona prova per la Sampierana contro un avversario di due categorie superiore al quale ha tenuto testa combattendo ad armi pari e con buone trame, arrivando al gol con Cano in sottomisura al termine di una efficace azione collettiva.

Mister Barontini ha alternato il 4-3-3 al 3-4-3 che stante le tre assenze e il caso Tisselli ancora da risolvere pare lo schieramento che dà le maggiori garanzie.

“Con i rientri a tempo pieno di Canali, del nuovo acquisto Conficoni e di bomber Lanzi e una volta risolto il caso Tisselli, crediamo di aver allestito una rosa competitiva per raggiungere il traguardo dell’Eccellenza. Come società abbiamo fatto il massimo e non è escluso che la rosa venga integrata con Sofien, centrocampista 2004 ex Diegaro, che ha svolto con noi la preparazione. Decideremo anche per lui la prossima settimana. Ora la parola spetta al campo” riflette il presidente Oberdan Melini.

Presidente, novità sul caso Tisselli?

“Ci sono stati contatti tra il sottoscritto ed il giocatore, entro la settimana verremo a capo della situazione: Tisselli resterà con noi oppure risolveremo il contratto e cercheremo un sostituto all’altezza. Abbiamo una serie di candidati che stiamo vagliando. Come ho già detto, la nostra prima opzione resta Tisselli”.