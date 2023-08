Riqualificazione viale Regina Elena, entro l'anno la progettazione esecutiva

🔊 Ascolta l'audio

E’ stata approvata a Rimini la spesa per la prosecuzione della riqualificazione di viale Regina Elena, nel tratto da Viale Alfieri a Via Pascoli (Lotto 1). In questi giorni il via all’iter per la progettazione esecutiva, che si concluderà entro l’anno. Si tratta di un secondo intervento di completamento della riqualificazione e valorizzazione identitaria dei viali delle regine, successivo al primo pezzo – già concluso nel 2021 – che aveva riguardato il tratto di viale Regina Elena da via Tripoli a via Alfieri. In particolare i lavori, per i quali entro la fine dell’anno sarà conclusa la progettazione esecutiva, interessano la seconda fase di intervento, ovvero il tratto della via Regina Elena compreso tra viale Alfieri e viale Pascoli.

Lavori che nello specifico riguardano la posa degli elementi di arredo urbano, la riorganizzata della strada, l’allargamento dei marciapiedi con il porfido, la creazione delle pizzette negli incroci per fare più spazio ai dehors a servizio dei pubblici esercizi e il marciapiede lato mare, per mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni anche da quel lato. Un ampliamento degli spazi urbani senza variare gli stalli di parcheggio a servizio delle attività e dei residenti. Il tratto di strada oggetto della riqualificazione riguarda una lunghezza complessiva di 300 mt. Questo intervento fa parte della strategia di rigenerazione urbana suddivisa in 4 tratti – Viale Vespucci, Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita e Viale Principe di Piemonte – e organizzata in fasce orizzontali funzionali.

“Una riqualificazione che, come quella già avvenuta nel 2021, avrà il segno identitario della grande tradizione balneare riminese – sottolinea L’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – ma una forma moderna, in linea con i nuovi interventi ed in continuità al progetto del Parco del Mare. Parte ora la fase di progettazione che vorremmo concludere entro l’anno, in accordo con i residenti e i commercianti della zona. Con nuovi materiali, nuova infrastrutturazione con reti tecnologiche, nuovi arredi, organizzazione dello spazio urbano della sosta e della viabilità, che verranno realizzate, valorizzando il tessuto urbano e seguendo tre obiettivi fondamentali, ovvero la creazione di un’immagine identitaria forte del luogo, la complessiva ridefinizione della sezione stradale e la creazione di visuali libere verso il mare.”