Il Meeting ancora protagonista su Icaro TV

Per chi si fosse perso o abbia piacere di rivedere in televisione gli appuntamenti principali del Meeting di Rimini Icaro Tv dedica fino al 10 settembre un’ampia fetta di programmazione all’evento che si è svolto dal 20 al 25 agosto.

Di seguito la programmazione nel dettaglio

Fino al 10 Settembre Icaro TV ripropone gli incontri del Meeting 2023, da Lunedì a Venerdì nei tre orari giornalieri 10, 14 e 18 e la domenica alle 2030.

MER 30/8

GIO 31/8

ORE 14 “L’intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà: l’eredità di Benedetto XVI”

S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno; Aura Miguel, Giornalista, Vaticanista; Andrea Tornielli, Direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Modera Andrea D’Auria, Direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione.

ORE 18 “Un’amicizia in piena. Una solidarietà che ricostruisce”

Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini; Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI); Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario alla ricostruzione. Testimonianze di Lorenzo Bernardi, Responsabile Comunione Liberazione Lugo; don Leonardo Poli, parroco a Lugo; Veronica Missoni, Forlì. Modera Emmanuele Forlani, Direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

VEN 1/9

ORE 10 “Don Camillo e Peppone, rivali sempre, nemici mai!”

Egidio Bandini, Giornalista e Presidente Gruppo Amici di Giovannino Guareschi; Daniele Benecchi, Cappellano militare regionale della Guardia di Finanza a Bologna; Enrico Beruschi, Regista e attore; Gianni Govi, Attore e regista; Giancarlo Plessi, Presidente del “Centro Manfredini” di Piacenza; Eugenio Martani, Clarinettista; Corrado Medioli, Fisarmonicista

ORE 18 “Infrastrutture e PNRR: quale sviluppo per l’Italia”

Antonio Decaro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane; Maximo Ibarra, Amministratore Delegato Engineering; Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria. Modera Lanfranco Senn, Economista e Fondatore di Studies in Regional Economics.

DOM 3/9

ORE 20:30 “Che fai tu luna in ciel?” il mistero sconfinato dell’amicizia

S.Em. Card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, poeta, in dialogo con Daniele Mencarelli, Scrittore e poeta. Modera Alessandro Banfi, Giornalista. Letture a cura degli attori Matteo Bonanni e Laura Palmeri.

LUN 4/9

ORE 10 “Il “dietro le quinte” della crisi energetica: quale scenario ci aspetta?”

Marco Bernardi, Presidente Illumia S.p.A.; Ignazio Capuano, Presidente Conai; Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento Terna; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Andrea Prete, Presidente Unioncamere; Xavier Rousseau, Senior Vice President Strategy and Market Analysis Snam. Modera Giuliano Frosini, Docente Luiss Business School.

ORE 18 “Amicizie inesauribili. “Ciò che non muore mai”. La figura di Takashi Nagai”

Mauro-Giuseppe Lepori, Abate Generale dell’Ordine Cistercense; Paola Marenco, Vicepresidente del Comitato Amici di Takashi e Midori Nagai. Modera Letizia Bardazzi, Presidente Associazione Italiana Centri Culturali.

MAR 5/9

ORE 10 “Sostenere lo sviluppo. Nuove politiche per un’economia innovativa”

In collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà. Dialogo con Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Maria Bianca Farina, Presidente Ania; Francesco Mutti, Amministratore Delegato Mutti Spa, Presidente Centromarca. Interviene Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze. Modera Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

ORE 14 “Aldo Moro, i giovani e noi: un’amicizia viva”

Saverio Allevato, già responsabile Cattolici popolari-Roma; Agostino Giovagnoli, Storico e già Professore di Storia contemporanea; Agnese Moro, Giornalista Pubblicista, figlia di Aldo Moro. Introduce Salvatore Taormina, Redazione Culturale del Meeting per l’amicizia fra i popoli. Modera Angelo Picariello, Giornalista di Avvenire

MER 6/9

ORE 10 “Le nostre sfide comuni con l’Africa: cibo, acqua e cambiamenti climatici”

In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Con la partecipazione di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

ORE 14 “Fra democrazia e autocrazia: il destino della libertà”

Shadi Hamid, scrittore presso l’Atlantic, membro senior al Brookings Institution; Mikhail Shishkin, Scrittore e giornalista russo vincitore dei premi Russian Booker, Russian National Bestseller, Big Book e Premio Strega Europeo 2022. Modera Mattia Ferraresi, Caporedattore Domani. La democrazia liberale è sotto attacco. Non sono soltanto i suoi nemici esterni – despoti e autocrati illiberali – a minacciarla, ma anche le contraddizioni interne del sistema, che emergono con evidenza sempre maggiore. Il modello che dopo la Guerra fredda sembrava il destino inevitabile di ogni civiltà è oggi sul banco degli imputati. L’accusa più profonda è che la democrazia liberale mette al centro del suo universo una concezione parziale della libertà umana.

ORE 18 “Crescere, una questione di incontri”

Claudio Burgio, Cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano; Paolo Lattanzio, Save the Children, Dipartimento Coesione Territoriale e Attuazione della Strategia; Alberto Pellai, Medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore italiano. Modera Elisabetta Soglio, Giornalista del Corriere della Sera–Buone Notizie.

GIO 7/9

ORE 10 “Quale stato e quali regioni?”

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli-Venezia Giulia; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia. Introduce Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Milano. Modera Roberto Inciocchi, Giornalista.

ORE 14 “Il potere degli algoritmi. L’Unomo e la sfida dell’intelligenza artificiale”

Paolo Benanti, Docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ed esperto di bioetica, etica delle tecnologie e human adaptation; Nello Cristianini, Professore di Intelligenza Artificiale, Università di Bath. Modera Andrea Simoncini, Vicepresidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, Docente di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze.

ORE 18 “Piano B. Nuove mappe per chi ci crede ancora”

Leonardo Becchetti, Professore Ordinario di Economia Politica, Università di Roma Tor Vergata; Marco Bentivogli, Coordinatore Nazionale Base Italia, Esperto politiche di innovazione industriale e del lavoro; Mariaflavia Cascelli, Responsabile Organizzazioni giovanili ASviS; Carla Collicelli, Sociologa; Luca Farè, Ricercatore Universatario; Chiara Giaccardi, Professoressa di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università Cattolica del Sacro Cuore; Luca Jahier, Già Presidente CESE, Giornalista e politologo; Mauro

Magatti, Professore di Sociologia Generale, Università Cattolica del Sacro Cuore; Giampaolo Riolo, Giurista e membro di Economy of Francesco; Alessandro Rosina, Professore di Demografia, Università Cattolica del Sacro Cuore; Roberto Rossini, Docente di Sociologia, Canossa Campus; Caterina Sturaro, Ricercatrice Universitaria; Chiara Subrizi, Economista, membro di Economy of Francesco; Paolo Venturi, Direttore Aiccon – Centro studi Università di Bologna; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Tonia Cartolano, Giornalista di SkyTg24.

VEN 8/9

ORE 10 “Europa unita? Nuove energie per il vecchio continente”

Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei (European Conservatives and Reformists Party ECR); Enzo Moavero Milanesi, Professore di

Diritto dell’Unione Europea, Università Luiss Guido Carli; Pina Picierno, Vicepresidente Parlamento Europeo, PSE; Massimiliano Salini, Deputato al Parlamento Europeo, PPE. Modera Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

ORE 14 “Fratelli Tutti. Testimonianze di un’amicizia operativa sulle orme di Papa Francesco”

In collaborazione con Centro Sportivo Italiano. S.Em. Card. Matteo Zuppi, Presidente CEI, Arcivescovo di Bologna in dialogo con Alberto Bonfanti, Presidente Portofranco; Vittorio Bosio, Presidente Centro Sportivo Italiano (CSI); Regina De Albertis, Direttore

tecnico e consigliere delegato Borio Mangiarotti S.p.A., Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Dario Odifreddi, Presidente Piazza dei Mestieri e Presidente Consorzio Scuole Lavoro. Modera Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

ORE 18 “Le riforme istituzionali”

Francesco Boccia, Senatore, Presidente del Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, Responsabile Autonomie Territoriali ed Enti Locali, Partito Democratico; Maria Elena Boschi, Capogruppo alla Camera dei Deputati, Italia Viva; Tommaso Foti, Capogruppo alla Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia; Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà; Nazario Pagano, Deputato al Parlamento Italiano, Presidente della I Commissione, Forza Italia – Berlusconi Presidente – Ppe; Stefano

Patuanelli, Senatore, Presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle; Massimiliano Romeo, Capogruppo al Senato della Repubblica, Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Gian Marco Chiocci, Direttore TG1

DOM 10/9

ORE 20:30 “Incontro con il Presidente della Repubblica”

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.