Francesca Tobia, opposto classe '97, completa la diagonale della Lasersoft Riccione

Si completa la diagonale della Lasersoft Riccione per la prossima stagione in serie B2 con l’arrivo di Francesca Tobia, classe 1997, nel ruolo di opposto.

Francesca sarà un’importante alternativa alla già confermata compagna di reparto Valeria Tallevi, dalla quale avrà sicuramente modo di apportare conoscenza al proprio bagaglio personale. La Tobia arriva a Riccione con grande voglia di misurarsi in una categoria Nazionale, dopo la vittoria nella passata stagione, del campionato di serie C e la Coppa Marche con Pesaro.

“Entrare a far parte di una realtà seria come quella di Riccione, che fin da subito si è dimostrata molto disponibile nei miei confronti, mi rende soddisfatta della scelta presa. In squadra conosco già alcune delle compagne e il vice-allenatore Angelo Musumeci, che mi ha allenato due anni fa e che sono contenta di ritrovare a Riccione. Per me sarà la prima esperienza in questa categoria, spero quindi di poter dare il mio contributo alla squadra e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione!” le prime parole da nuova giocatrice riccionese di Francesca Tobia.