Coppa Italia: la Sampierana supera il Fratta Terme 2-1

SAMPIERANA-FRATTA TERME 2-1

IL TABELLINO

SAMPIERANA: Zammarchi, Batani, Drudi (Belward al 60’), Narducci, Quaranta, Diversi, Berni (Quercioli al 60’), Petrini, Braccini Simone (Simoncini all’88’), Braccini Davide (Castagnoli all’80’), Pippi (Lanzi al 68’). A disp.: Tarlazzi, Ricci, Bravaccini, Pungelli. All. Barontini.

FRATTA TERME: Lombardi, Siboni, Nannetti (Turci all’84’), Zoli F., Cappello, Errani, Ravaioli, Cenerini, Andreoli, Gallo (Zammarchi al 60’), Candoli. A disp.: Piraccini, Zoli B., Argnani, Branchetti, Petrini, Pellegrino, Mingarini. All. Malandri.

ARBITRO: Giorgini di Cesena.

RETI: Andreoli (F) all’11’ pt, Pippi (S) al 42’ pt, Narducci al 46’ pt su rigore.

CRONACA E COMMENTO

Prima partita ufficiale e prima vittoria della Sampierana, contro il Fratta Terme nella Coppa Italia Regionale di Promozione in un girone a quattro (l’altro match è stato vinto dalla Due Emme, che ha sconfitto il Civitella per 5-1).

Al 11’ passa in vantaggio il Fratta con Andreoli che in diagonale batte Zammarchi, goal viziato da un netto fallo su Petrini che l’arbitro non fischia. Dopo i primi 15’ con gli ospiti più tonici, la Sampierana incomincia a prendere il predominio, ma la mancanza di una punta centrale (Cano, Lanzi e Pungelli assenti o a mezzo servizio), non permette ai locali di concretizzare. Al 18’ sugli sviluppi di un corner Batani calcia debolmente, al 32’ Braccini Davide lancia nello spazio il fratello Simone, ma il portiere Lombardi in uscita salva la sua porta. Al 42’ su rinvio della difesa, Pippi ruba palla ad un difensore e batte i portiere in uscite. Al 46’ Petrini entra in area e viene steso, rigore trasformato da Narducci.

Nella ripresa i ritmi calano, ma al 15′ i locali potrebbero chiudere la partita: combinazione, Pippi- Braccini Davide, quest’ultimo si presenta davanti al portiere e mette fuori di un soffio. Al 17’ ci provano gli ospiti con un cross dalla destra, ma Zammarchi mette in angolo. Al 50’ Lanzi su cross di Quercioli anticipa il suo diretto avversario, ma colpisce la parte alta della traversa. Finale 2-1 per la Sampierana.