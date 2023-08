Battaglia della Linea dei Goti. A Montegridolfo la storia rivive con diverse iniziative

🔊 Ascolta l'audio

Montegridolfo propone un articolato programma di eventi per celebrare l’80esimo Anniversario dell’Armistizio di Cassibile, il 79esimo Anniversario della Battaglia della Linea dei Goti – con sfondamento della Linea Gotica nel settore adriatico da parte delle forze anglo-americane e la contestuale liberazione di Montegridolfo – e il 75esimo Anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana.

Le iniziative promosse dal Comune di Montegridolfo, con il coordinamento dell’Associazione Ali di Farfalle, avranno come fulcro il Museo della Linea dei Goti e sono patrocinate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Emilia-Romagna e della sezione di Deputazione di Storia Patria per le Marche.

Il 31 agosto il Castello di Montegridolfo accoglierà il 6° Reggimento Genio Pionieri, guidato dal colonnello Crescenzo Izzo, per una serie di attività addestrative che lo Stato Maggiore dell’Esercito, normalmente organizza al fine di favorire l’approfondimento degli eventi storici, attraverso la visita diretta dei luoghi e siti storici direttamente coinvolti nelle vicende. Dalle 07,30 alle 9,30 nell’area panoramica antistante il Museo della Linea dei Goti si terrà l’esposizione storica degli avvenimenti e, a seguire, una visita al Museo. Dalle 9,30 alle 10,00 nel piazzale antistante il Monumento ai Caduti si svolgerà la cerimonia per la resa degli Onori e, a seguire, la lettura della Preghiera del geniere.

“Una traccia nella storia” è invece il titolo dell’evento in programma sabato 2 settembre a partire dalle 17.30. Il Museo, in collaborazione con la Pro Loco di Montegridolfo e Ali di Farfalle, ospiterà un momento dedicato alla condivisione e valorizzazione della memoria con gli interventi del professore Maurizio Castelvetro e del direttore Daniele Diotallevi sulla figura dei “War Artists”. A seguire “Un tuffo negli anni 40”: aperitivo in compagnia sulle note di Mr. Dave. Fino al 26 settembre inoltre il Museo ospiterà una mostra di riproduzioni in grande scala delle opere realizzate dai “War Artists”.