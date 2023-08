Amichevole Verucchio-Rimini 0-6

🔊 Ascolta l'audio

VERUCCHIO-RIMINI 0-6

IL TABELLINO

VERUCCHIO: 1 Starna (9′ st Giorgi), 2 Raggini (21′ st 19 Rossi), 3 A. Genghini (1′ st Pavani), 4 L. Genghini (19′ st senza numero), 5 Renzi (9′ st 13 Girometti), 6 Diedhiou (1′ st 22 Stefano Sacco), 7 Muccioli (13′ st 21 Simone Sacco), 8 Tosi (13′ st 15 Fusco), 9 Bullini (21′ st 18 Ponticelli), 10 Indelicato (19′ st 20 Sacchini), 11 Bento da Silva (21′ st 16 Alessi). A disp.: 14 Fabbri. All. Denis Guerra.

RIMINI: 12 Passador (1′ st 1 Colombo), 3 Acampa (1′ st 27 Laverone), 4 Megelaitis (1′ st 17 Cherubini), 6 Gorelli (22′ st 28 Nastase), 9 Accursi (22′ st 10 Lamesta), 11 Leoncini (22′ st 7 Tonelli), 13 Tofanari (1′ st 2 Evan), 16 Rossetti (22′ st 20 Cernigoi), 18 Selvini (22′ st 19 Didio), 26 Iacoponi (22′ st 21 Sereni), 30 Allievi (22′ st 5 Gigli). A disp.: 22 Jashari, 31 Pietrangeli. All. Gabriel Raimondi.

ARBITRO:

RETI: 14′ pt Accursi, 17′ pt Rossetti, 13′ st Selvini, 29′ st Tonelli, 39′ st Lamesta, 47′ st Cernigoi.

NOTE. Corner: 0-3. Recupero: pt 3′, st 3′.

CRONACA E COMMENTO

Seconda amichevole ufficiale di precampionato per il Rimini di mister Raimondi, dopo quella persa di misura con la Dinamo Tirana. Verucchio-Rimini, allo stadio comunale di Villa Verucchio, è ormai un grande classico dell’estate biancorossa.

La partita. Si gioca. Al 2′ punizione di Megelaitis, Allievi tenta di giocare di sponda, il pallone gli ritorna tra i piedi, cross per il colpo di testa di Selvini, Starna para con una mano.

Al 6′ Gorelli per Rossetti, che serve Accursi, il numero 9 si sistema il pallone sul sinistro e calcia, conclusione debole parata senza problemi dal portiere di casa.

All’8′ calcio da fermo per il Rimini: Megelaitis tocca per Iacoponi, che alza decisamente la mira.

Dall’altra parte del campo, un giro di lancette dopo, Bullini per Luca Genghini, che calcia da fuori area, Passador blocca a terra.

Al 14′ Accursi sfonda per vie centrali e supera Starna. Rimini in vantaggio.

Al 17′ grande assist di Accursi per Rossetti, che fa passare il pallone sotto le gambe di Starna. Rimini 2-Verucchio 0.

Al 19′ ancora Rossetti che si muove bene sull’out di sinistra, ma il suo tiro è debole, parata non complicata per il numero uno del Verucchio.

Al 21′ il tiro di Indelicato si spegne fuori.

Al 27′ Leoncini ci prova con il destro, pallone a lato.

Il gioco resta fermo per qualche minuto per un malore a un tifoso biancorosso.

Al 46′ Leoncini per Rossetti, che calcia sull’esterno.

Al 50′ punizione dall’out di destra di Magelaitis, Accursi prolunga di testa per la stoccata di Allievi che termina a fondo campo.

Si va al riposo con i biancorossi avanti 2-0.

Si gioca la ripresa. Al 4′ il tiro di Selvini è deviato in angolo.

Al 5′ la conclusione di Leoncini da fuori area sibila a lato.

All’11’ Iacoponi si presenta a tu per tu con Giorgi, che ribatte.

Al 13′ Selvini scambia con Rossetti e realizza il 3-0 biancorosso.

Al quarto d’ora tiro di Rossetti e respinta di Giorgi.

Al 17′ ci prova Iacoponi, sfera a lato.

Una manciata di secondi dopo ci riprova Iacoponi, Giorgi ribatte.

Al 26′ la punizione di Lamesta è oltre la traversa.

Al 29′ Cernigoi per Lamesta, pallone a Tonelli, che calcia: pallone che bacia il palo e si infila in rete. 4-0.

Al 34′ Lamesta sfonda a destra e va al tiro, ribattuto, il tap-in di Tonelli è a fondo campo.

Al 35′ Cernigoi per Didio, che prova ad anticipare l’uscita del portiere ma non trova il bersaglio.

Al 39′ cross di Tonelli da sinistra, Lamesta recupera il pallone e lo scaraventa sotto la traversa. 5-0.

Al 40′ discesa di Evan, la sua conclusione è deviata in corner.

Al 43′ Cernigoi per Sereni, che centra il palo.

Al 46′ Cernigoi trova il gol, il sesto gol per il Rimini.

Finisce 6-0.