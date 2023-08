79° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri. Le iniziative a Rimini

🔊 Ascolta l'audio

Mercoledì 16 agosto Rimini celebra il 79° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri, Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, trucidati il 16 agosto 1944 dai nazi-fascisti, l’Amministrazione comunale celebra l’eroica ricorrenza con una cerimonia commemorativa, nel corso della quale saranno deposte corone di alloro in via Ducale e nella Piazza Tre Martiri, dedicata alle vittime dell’eccidio. La cerimonia inizia alle ore 17 con partenza da via Tiberio, nei pressi dell’omonimo parcheggio. Interverrà la Banda Città di Rimini. La Sezione ANPI di Rimini, inoltre, alle 10:30 sarà con la bandiera ufficiale al Cimitero Monumentale per portare un cuscino di fiori alla Cappella dove riposano i Tre Martiri.

La manifestazione prosegue nella serata alla Corte degli Agostiniani in via Cairoli 40, con la Premiazione della XII edizione del Premio Vincenzo Mascia, ex Presidente ANPI e figura di rilievo per la storia politica e culturale riminese (ore 21). A seguire (alle ore 21.30), lo spettacolo gratuito dal titolo ‘Pane, lavoro e pace. I Gruppi di Difesa della Donna tra Resistenza ed emancipazione’, con Donatella Allegro e Irene Guadagnini; regia di Donatella Allegro, ricerche a cura di Eloisa Betti (Archivio Udi di Bologna); organizzato dall’Anpi sezione di Rimini. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al teatro degli Atti, via Cairoli, 42.

La presentazione della serata a cura di ANPI:

Saranno Donatella Allegro e Irene Guadagnini che, alle ore 21:30 di mercoledì 16 agosto 2023, porteranno in scena nella splendida cornice della Corte degli Agostiniani: “Pane, lavoro e pace: i Gruppi di Difesa della Donna tra Resistenza ed emancipazione”. Lo spettacolo, ad ingresso libero, ha la regia di Donatella Allegro con scene di Enrico Medici e ricerca storica a cura di Eloisa Betti (Archivio UDI Bologna). La ricerca iconografica è a cura di Elisa Giovannetti. Pane, lavoro e pace ripercorre l’attività dei Gruppi di Difesa a partire dal loro atto fondativo fino alla creazione dell’Unione Donne d’Italia, passando attraverso documenti dell’Archivio Centrale UDI, lettere a «Noi Donne» e testimonianze dirette. Lo spettacolo, per la prima volta a Rimini, vedrà per l’occasione anche una caratterizzazione legata alle donne riminesi che scelsero la Resistenza.

“Pane, lavoro e pace” sarà anticipato alle ore 21:00, sempre presso la Corte degli Agostiniani, dalla premiazione della XII edizione del premio “Vincenzo Mascia”, il concorso che ogni anno grazie alla Famiglia Mascia vede premiare una scuola riminese per lo speciale impegno rispetto ai temi della memoria, della Resistenza e della liberazione. In caso di maltempo le iniziative ANPI si terranno presso il Teatro degli Atti.