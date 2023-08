44° Meeting. Gli incontri di oggi in onda su Icaro TV

🔊 Ascolta l'audio

LE NOSTRE COMUNI SFIDE CON L’AFRICA: CIBO, ACQUA E CAMBIAMENTI CLIMATICI Ore 12:00 Auditorium isybank D3 In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Incontro in corso di definizione Con la partecipazione di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Con il sostegno di isybank, CIHEAM Bari, Coldiretti, e Tracce.

INFRASTRUTTURE E PNRR: QUALE SVILUPPO PER L’ITALIA Ore 13:00 Sala Conai A2 (in onda alle 15:00) Antonio Decaro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato Italiane; Maximo Ibarra, Amministratore Delegato Engineering; Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria. Modera Lanfranco Senn, Economista e Fondatore di Studies in Regional Economics.

L’incontro vuole essere una riflessione sulla situazione delle infrastrutture nazionali, che mette in luce le problematiche e le potenzialità, anche relativamente al tema dell’innovazione tecnologica e digitale, come anche gli interventi programmati a medio e lungo termine per promuovere una crescita sostenibile del Paese e per migliorare il benessere della popolazione. Con il sostegno di Ferrovie dello Stato, Infratel, Coldiretti, Seingim, Ucimu e Airiminum.

QUALE STATO E QUALI REGIONI? Ore 17:00 Auditorium isybank D3 Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli-Venezia Giulia; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia. Introduce Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Milano. Modera Roberto Inciocchi, Giornalista.

CRESCERE, UNA QUESTIONE DI INCONTRI Ore 19:00 Auditorium isybank D3 (in onda alle 21:00) Claudio Burgio, Cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano; Paolo Lattanzio, Save the Children, Dipartimento Coesione Territoriale e Attuazione della Strategia; Alberto Pellai, Medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore italiano. Modera Elisabetta Soglio, Giornalista del Corriere della Sera-Buone Notizie. Sono disorientati, soli, demotivati e spesso la loro fatica sfocia in patologie più o meno gravi. Affrontano la povertà educativa e quella culturale senza avere gli strumenti di cui avrebbero necessità per garantirsi una opportunità di vita piena. Partiamo dal disagio di bambini e giovani e non vogliamo restare indifferenti alla loro richiesta, più o meno esplicita, di ascolto. Quali sono gli incontri che possono aiutarli a ritrovare senso, spinta e valore? Quali sono le proposte che possono affascinarli e rimetterli al centro, da protagonisti, della loro crescita? Ne parliamo con esperti che da molti anni lavorano al loro fianco e che hanno visto cambiare gli approcci e i bisogni.

