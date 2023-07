Puntare sulla notte al chiringuito. La Lisi propone, la Giunta replica

🔊 Ascolta l'audio

Gloria Lisi chiede di ampliare le possibilità di intrattenimento serale sulla spiaggia, soprattutto per la musica e i chiringuiti. La Giunta replica su quali sono le complicazioni. Giovedì sera in Consiglio Comunale visioni differenti sul tema si sono confrontate in Consiglio Comunale, nell’ora delle interrogazioni. Per la Lisi, “il chiringuito potrebbe offrire divertimento nella fascia oraria dalle 18,00 alle 22,30/23,00, i ristoranti che nel primo turno dalle 19,30 alle 22,30 avrebbero avuto i locali pieni con le famiglie e gli anziani, potrebbero avere la possibilità di aver garantito il secondo turno dei pasti dalle 23,00 all’1,00 per i più giovani e le discoteche potrebbero

tornare ad essere le regine delle nostre notti dall’1,30 alle 6 del mattino”. Ha risposto il sindaco: “Sono convinto che la spiaggia vada vissuta, è un valore straordinario, ma ci devono essere delle regole, regole che finora abbiamo sempre individuato in modo condiviso”. Dall’assessore Magrini una risposta dal punto di vista normativo: “Siamo disponibili al confronto sulle funzioni e servizi da spostare sulla spiaggia, ma per farlo è indispensabile avere certezze rispetto alle leggi e agli interlocutori legati all’evoluzione della Bolkestein”. Risposte che però non hanno convinto il gruppo Lisi.

L’interrogazione di Gloria Lisi:

La stagione turistica è iniziata e da tutta Italia tantissimi giovani sceglieranno Rimini come

meta delle loro vacanze. Come riportato da Stefano Bonini di Trademark Italia, il nostro

territorio vale il 3-4% di tutto il movimento turistico italiano. E’ del 13 luglio la notizia che incorona Rimini come destinazione balneare preferita dagli italiani, seconda solo dietro a Roma come meta ricercata attraverso il portale di Booking.com.

Mi piacerebbe che la nostra città fosse sia per i nostri turisti che per i nostri cittadini ed in

particolare, per i più giovani, un luogo di divertimento sano e in sicurezza. Penso che ci siano

tre categorie strategiche da tutelare, valorizzare e promuovere affinché le persone continuino a

scegliere Rimini come destinazione turistica e sono: i gestori di discoteche, di ristoranti e delle

spiagge, a queste ne aggiungerei un’altra che sono i gestori dei chiringuito, in realtà questa

non può essere una categoria in quanto soltanto il gestore del bar/ristorante delle spiaggia può

gestire lo spazio antistante la battigia dove si collocato i chiringuito.

Diventa quindi fondamentale FARE SQUADRA, fra tutti questi operatori che sanno attirare e far

divertire i nostri turisti: UNITI SI VINCE TUTTI, DIVISI SI PERDE; e, in questo caso, non

perderebbero soltanto gli operatori, ma tutta la città. Rimini deve tornare ad essere Rimini, la

gente deve aver desiderio di venire a divertirsi qui da noi! Sono figlia e nipote di albergatori,

sono cresciuta nell’albergo di famiglia e penso che dobbiamo tornare ad essere fonte di

orgoglio di chi ci ha preceduti e chi ha saputo rimboccarsi le maniche facendo conoscere Rimini

in tutto il mondo! Lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo anche a noi, a quella botta di orgoglio di essere riminesi che il giornalista Cardellini decantava!

Una fonte attrattiva particolare è stata sempre quella di poter ballare, c’erano anni in cui i

turisti nemmeno lo vedevano il mare e vivevano Rimini soltanto di notte nei nostri locali.

Tuttavia non possiamo rimpiangere un passato ed una storia che non esistono più. In questi

anni le persone hanno riscoperto la bellezza di potersi divertire anche semplicemente

indossando un costume e ballando con i piedi nudi sulla spiaggia.

In occasione di un pomeriggio in uno dei chiringuito del nostro litorale ho visto sia consiglieri di

maggioranza che di opposizione godersi una bella serata all’insegna del divertimento sano; è

stato bello vedere le persone che si divertono con la voglia di stare insieme, ma sappiamo che

da regolamento non sarebbe consentito ballare in spiaggia e quindi mi chiedo perché

dobbiamo fare sentire i nostri operatori, che tanto fanno per portare gente nella nostra città,

trattati come fuori legge?

Come ho già avuto modo di ribadire, anche se faccio parte orgogliosamente della minoranza, mi offro di fornire alcune possibili proposte per risolvere questa disastrosa situazione di

regolamenti ormai superati di fatto dalla prassi quotidiana. E sappiamo che le norme

dovrebbero servire per rendere le nostre vite più tranquille, non per imbrigliarci in un qualcosa

di ormai vetusto e superato! Cosa c’è di male nel poter ballare ovunque nella nostra città?

A Rimini tutti potrebbero lavorare in serenità ed aumentare l’indotto economico e quindi il

benessere di tutti, se ci fosse una programmazione in una visione di proposte diversificate a

seconda degli orari: in spiaggia il chiringuito potrebbe offrire divertimento nella fascia oraria

dalle 18,00 alle 22,30/23,00, i ristoranti che nel primo turno dalle 19,30 alle 22,30 avrebbero

avuto i locali pieni con le famiglie e gli anziani, potrebbero avere la possibilità di aver garantito il secondo turno dei pasti dalle 23,00 all’1,00 per i più giovani e le discoteche potrebbero

tornare ad essere le regine delle nostre notti dall’1,30 alle 6 del mattino.

Pertanto interrogo la Giunta e chiedo se:

1) Avete mai organizzato un tavolo di confronto coinvolgendo: gestori della ristorazione,

gestori dei locali da ballo, gestori dei chiringuito e operatori balneari? Io questa mia

interrogazione ho voluto condividerla con alcuni dei nostri operatori, appartenenti alle

diverse categorie e penso sia opportuno trovarsi insieme per cercare di trovare soluzioni

adatte a tutti e regole condivise che non privilegino alcune categorie a discapito di altre.

2) Come facciamo giustamente presentare la documentazione sulla sicurezza in occasione

degli eventi perché non si potrebbe far presentare un piano della sicurezza per i

chiringuito che possa valere per tutta la stagione turistica?

3) Possiamo regolamentare l’utilizzo della spiaggia come forma di divertimento sano in

occasione dell’approvazione del piano spiaggia? quando è prevista l’approvazione del

piano spiaggia al fine di definire le funzioni che si vogliono dare all’arenile in un

percorso condiviso con le categorie e con il consiglio comunale? è previsto

nell’approvazione del piano spiaggia un tavolo per definire il ruolo che avranno i

CHIRINGUITO con regole certe-chiare e condivise? Anche molti ristoratori mi chiedono

regole certe in tal senso per poter sviluppare adeguatamente i propri ristoranti sulla

spiaggia e i loro dehors.

4) Questione controlli: com’è giusto controllare ed è corretto accettare di essere soggetti al

controllo da parte delle autorità, cosi’ è trasparente e toglie ogni possibile dubbio il fatto

che ogni zona della città debba essere oggetto di verifiche, e quindi ogni locale possa e

debba essere oggetto di controlli; chiedo: c’è una programmazione dei controlli

estivi/invernali nei locali e se questi vengano effettuati in ogni zona dell’arenile/porto

canale, specie in locali dove vi possano essere problematiche di staticità-ordine

pubblico- ballo abusivo – problemi di somministrazione e altro…

5) Il centro storico e San Giuliano borgo durante il periodo estivo sono oggetto di costante

monitoraggio?

6) Per rendere Rimini sempre più appetibile bisogna garantire una cosa fondamentale sia

per i cittadini che per i nostri turisti: la sicurezza. Quanti interventi hanno fatto i tutor

che l’amministrazione aveva messo in campo in risposta al fenomeno denominato

superficialmente “baby Gang”? Quante segnalazioni avete ricevuto dalla cittadinanza in

tal senso?

Concludo questa mia interrogazione con un’esperienza personale, molti anni fa ho svolto il

lavoro di insegnante a ragazzi molto impegnativi, che facevano fatica a rispettare un

corretto comportamento in aula. Il mio coordinatore, vicino alla pensione e con molti anni di

insegnamento alle spalle, mi aveva consigliato di stabilire poche regole ma chiare e che

questo fosse l’unico modo per garantirsi una gestione corretta di quei ragazzi difficili. Penso

che in un dedalo di leggi complicate e di valore gerarchico diverso spesso confliggenti fra

loro, potremmo ben adattare quel principio. “poche regole ma chiare”! E questo dovrebbe

valere per tutti: operatori della spiaggia, ristoratori, gestori dei locali, secondo la logica del buon senso!

Ha spiegato, in risposta, il sindaco Sadegholvaad: “Quello dei chiringuito è un tema che mi sta molto a cuore, l’ho seguito in qualità di assessore alle attività economiche nella precedente amministrazione sin dal loro esordio. E sin dall’inizio c’è stato un confronto costante con le diverse categorie interessate: un confronto non semplicissimo, in quanto gli interessi in gioco son tanti e delicati, ma necessario per cercare di far in modo che si potesse garantire l’equilibrio tra chi opera sulla sabbia e chi opera lontano dalla sabbia.

Credo sia fondamentale essere sempre di essere protagonisti dell’offerta turistica e grazie ai chiringuito lo siamo da diversi anni. Oggi c’è una tendenza a voler spostare tutto in spiaggia: dallo yoga all’alba alla cena vista mare, sicuramente bellissimo. Vogliamo andare incontro e interpretare le mode e la domanda dei cittadini e di chi viene in vacanza, ma bisogna far sì che l’attività turistica della città non si svolga esclusivamente sulla sabbia. Sono convinto che la spiaggia vada vissuta, è un valore straordinario, ma ci devono essere delle regole, regole che finora abbiamo sempre individuato in modo condiviso. Anche quest’anno, come ogni anno da ormai dieci anni a questa parte, abbiamo avuto un tavolo di lavoro con le categorie economiche e i rappresentanti degli operatori, credo trovando un punto di caduta tra le diverse esigenze.

Rispetto al tema del ballo in spiaggia, va ricordato che è un’attività non consentita dalle normative e che richiede servizi capaci di rispondere anche alla quantità di persone che richiama. Siamo sicuri che la spiaggia sia adeguatamente strutturata a questo tipo di attività?”.

L’assessore Magrini ha poi aggiunto qualche elemento specifico sul tema del ballo in spiaggia:

“Ci sono norme di legge che regolano l’attività del ballo, specificate nel D.M. 19 agosto 1996. Norme che dovremo traslare senza eccezioni sulla spiaggia per consentire l’attività: parlo di superfici, servizi richieste, disposizioni di safety, che dovrebbero essere calcolate e parametrite sulla base del numero dei partecipanti. Vincoli stringenti che, rendono complicato pensare di spostare questo tipo di attività sulla sabbia. Oltretutto stiamo parlando di attività che insistono su concessioni che ricadono nella Bolkeinstein, che in questa fase determinano un regime provvisorio e di transitorietà. Siamo disponibili al confronto sulle funzioni e servizi da spostare sulla spiaggia, ma per farlo è indispensabile avere certezze rispetto alle leggi e agli interlocutori legati all’evoluzione della Bolkestein. Detto questo, ritengo che i chiringuito siano un elemento innovativo della nostra offerta, che hanno dato e danno tuttora tanto in termini di turistici, ma dobbiamo mantenere un equilibrio”.