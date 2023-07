Notte Rosa: i big della musica fanno il bis a Rimini. Il sindaco: la Riviera c'è

🔊 Ascolta l'audio

Piazza Fellini gremita a Rimini anche per la seconda serata del Tim Summer Hits che ha coinciso con la Notte Rosa. Sul palco con i conduttori Andrea Delogu e Nek sono saliti tanti big della canzone italiana: Paola & Chiara, Tommaso Paradiso, Rocco Hunt, Olly, Ana Mena, Ludwig, Alfa, Giuse the Lizia, Shari, Il Tre, TrediciPietro, Lil Busso, Lo Stato Sociale, Mobrici, Nenji, Finley, Aiello, Ex-Otago, Zero Assoluto, Alex Britti, Neima Ezza, Fred De Palma, Rondosasosa, Renga, Nina Zilli. E questa sera il tris, sempre in piazzale Fellini. Le serate saranno trasmesse su Rai 2 da domenica 16 luglio.

La serata clou della Notte Rosa riminese è iniziata e proseguita sulla spiaggia, lungo i 7 km dal porto a Miramare, illuminati da un filo unico di luci che ha segnato il percorso tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni diffuse sulla battigia con il format Un mare di rosa in Riva. Protagonista in piazzale Kennedy la musica di RDS 100%Grandi Successi con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E poi dalla mezzanotte, la magia dei fuochi d’artificio in contemporanea su tutta la riviera romagnola.

“La Notte Rosa – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – è senza ombra di dubbio la madrina d’eccezione di un weekend che sta dando il via a pieno ritmo alla grande estate, con numeri di pubblico e presenze con evidente ricaduta economica e occupazionale. Quella di quest’anno è l’edizione che segna la ripartenza ufficiale dell’estate dopo le iniziali difficoltà segnate dall’alluvione e dal maltempo. La risposta della Riviera e della Romagna alle difficoltà è stata come sempre completa e straordinaria. Noi ci siamo! Un’edizione speciale, che ha scelto di festeggiare il suo 18esimo compleanno andando nelle case di tutti gli italiani grazie a tre puntate in prima serata su Rai 2 che accenderanno i riflettori sulla nostra terra che si conferma la piazza dell’estate italiana. In tutto questo spicca la sinergia con grandi eventi come i Campionati di danza sportiva, il Santarcangelo festival, coinvolti in una festa collettiva con la forza di un cartellone dove la musica sta accanto agli eventi culturali e sportivi a conferma, ancora una volta, dell’interesse che da sempre suscita la Notte Rosa quando si parla di estate e di eventi. Un ringraziamento speciale a Claudio Cecchetto che ha portato a questa edizione il suo tocco artistico creativo e professionale. Un grande ringraziamento a chi ha lavorato per garantire la piena sicurezza: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale. Adesso dobbiamo continuare allo stesso modo nelle prossime ore perché la Notte rosa continua per tutto il week end”.

La notte Rosa continua con la terza serata del Tim Summer Hits di sabato 8 luglio, con la seconda serata del Discoradio Party targato RDS 100%Grandi Successi sempre sabato 8 luglio e con l’atteso concerto all’alba che si terrà domenica 9 luglio sulla spiaggia di Riminiterme. Momenti imperdibili al sorgere del sole, con luce, colori e musica che si fondono in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno. Sul palco a due passi dal mare il violino solista Mihaela Costea sarà il violino solista nelle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, uno dei capolavori più amati di ogni tempo, che suonerà sul suo prezioso violino Matteo Goffriller del 1690. Un momento magico sulla spiaggia di Miramare, a partire dalle 5.15 del mattino.

Tutti gli appuntamenti di sabato 8 e domenica 9 luglio

Sabato 8 luglio

Rimini, Piazzale Fellini

Tim Summer Hits

Ultima serata della grande kermesse musicale targata Rai2, con tanti nomi tra più importanti e conosciuti della scena musicale italiana e condotta da Andrea Delogu e Nek, supportati da Gli Autogol, il gruppo comico noto per le sue parodie e imitazioni e seguitissimo sul web, che nel backstage incontra alcuni degli ospiti di questa edizione. Lo spettacolo dalle piazze raggiungerà poi le singole case: i tre appuntamenti in Piazza Fellini, infatti, saranno poi visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 per tre domeniche. Lo show sarà disponibile anche su RaiPlay.

Sabato 8 luglio

Rimini, Piazzale Kennedy

Discoradio Party

Continua la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis, con l’animazione di Valentina Guidi e Don Cash. Dalle 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa di RDS 100% GRANDI SUCCESSI.

Sabato 8 luglio

Rimini, Piazza Cavour

La montagna sbarca in città con la Banda sociale di Cavalese

In occasione della Notte Rosa, dopo essere sbarcata al mare, la montagna arriva anche nel centro storico di Rimini che sarà animato dalle note della Banda sociale di Cavalese. La Banda, che fu fondata nel 1820, ancora oggi veste un costume tradizionale, che permette di descrivere i colori, la storia e la cultura della Valle di Fiemme e del Trentino. Da una piccola realtà formata da pochi musicisti, nel corso degli anni è arrivata ad un organico completo che ha permesso di portare nuova cultura musicale per il proprio paese e di esibirsi in diversi concerti anche fuori regione e in Brasile. Attualmente la Banda è composta da una quarantina di musicisti ed è diretta dal maestro trentino Fabio Turra. Il suo repertorio musicale spazia dalle colonne sonore, alla musica originale per banda, dalle trascrizioni classiche alle marce tradizionali. In occasione della Notte Rosa la Banda Sociale di Cavalese si esibirà proponendo proprio le marce tradizionali, base musicale del territorio montano di confine. Ore 10:30

Sabato 8 luglio

Rimini, Via Clerici 5

5^ Pink Race “Fluid”. La corsa della Notte Rosa

5° edizione della corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e sui km 7 non agonistica, fino alla corsa giovanile, valevole per la 4^ prova del Campionato Provinciale Giovanile Uisp Rimini di corsa su strada. La gara agonistica si disputa su un circuito realizzato appositamente a misura di podista, una gara dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa. La corsa è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Run Card e di E.P.S. riconosciuti dal CONI.

Orario: Ritrovo ore 17.30: Bar Lunatico, Partenze ore 19.30, eccetto le Gare giovanili ore 18.35

Tempo Massimo corsa competitiva: 1h 30’. Info: www.goldenclubrimini.it/pink-race

Sabato 8 luglio

Rimini, Chiostro Biblioteca, Via Gambalunga, 27

Voci nei Chiostri

Rassegna di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell’Emilia Romagna, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell’anima o al viver civile. Il direttore artistico della rassegna corale è Andrea Angelini, presidente di AERCO.

A Rimini per la Notte Rosa si esibisce il Coro La Bottega delle Voci. Dir: Fabio Mengucci.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: ufficio@aerco.emr.it

Domenica 9 luglio

Spiaggia di Rimini Terme, Viale Principe di Piemonte, 56

Concerto all’alba con Le Quattro Stagioni di Vivaldi

Un suggestivo concerto sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, per il consueto appuntamento con il pubblico al sorgere del sole in riva al mare. Ogni anno repertorio e sonorità particolarmente in sintonia con le atmosfere dell’alba. Quest’anno sarà l’Orchestra Rimini Classica a presentare Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Violino solista Mihaela Costea, che nelle ultime stagioni sinfoniche oltre all’attività di primo violino, ha affiancato il repertorio solistico affrontando capolavori dal repertorio barocco a quello romantico, con particolare attenzione per Vivaldi.

Ore: 5.15 Ingresso libero

MOSTRE E VISITE GUIDATE

sabato 8 luglio

Rimini, Corso d’Augusto, 235 – Visitor Center

City Tour con visita guidata al Fellini Museum e aperitivo

Sabato della Notte Rosa non poteva mancare l’Aperitour felliniano, a cura di VisitRimini, la visita guidata all’ora dell’aperitivo, il momento perfetto per visitare il Fellini Museum accompagnati da una guida e andare poi alla scoperta dei luoghi più amati dal grande Maestro. Durante la visita sarà svelato un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe in questa nuova Rimini? Il Fellini Museum sarà la chiave per scoprire com’era il cinema ai tempi di Federico e si parlerà anche di un Fellini inedito in un percorso tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum. Nel percorso non può mancare il cinema Fulgor dove tutto nacque. Al termine del tour un piccolo aperitivo, un brindisi insieme per celebrare il maestro.

Ore: 18:00. Info: www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-aperitour-un-percorso-felliniano

sabato 8 luglio

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 10.30 A pagamento: 5 €. Info: 0541 793851

domenica 9 luglio

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Alla scoperta del Museo della Città

Visite guidate al Museo della Città, uno scrigno che riflette la lunga storia di Rimini.

Ore 10.30. A pagamento: 5 € Le visite guidate hanno una durata di 1 ora e 30 minuti circa.

Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/visite-pinacoteca Info: 0541 79385

Tra gli eventi a corollario:

La festa continua lungo tutta la costa, da Torre Pedrera a Miramare, grazie agli eventi organizzati dai Comitati turistici. Ad esempio:

A Viserba sabato 8 luglio – Spettacolo Folk tradizionale con i “Fiemme Musikanten” da Cavalese. Gli amici della Val di Fiemme sbarcano al mare, mentre domenica 9 ci sarà un Tributo a Lady Gaga con Judas in concerto.

A Rivabella lo show di Gianni Drudi intratterrà il pubblico per la serata di sabato 8 luglio, accompagnato da Band & Cikytas do Brasil.

A Rivazzurra la Notte Rosa si festeggia con tre serate dedicate ai colori, ai suoni e alle musiche che richiamano i Pink Floyd, la mitica band inglese degli anni 70 che più di ogni altra incarna il senso di libertà e di essere di questa edizione Pink Fluid. Sabato 8 luglio si prosegue con i FuoriTempo, la band riminese proveniente da varie miscele musicali ricche di colore all’insegna della libertà più dirompente dei Pink Floyd fino alle musiche italiane e inglesi degli anni 70 che trasudano libertà e amore, un viaggio senza tempo per vivere la spensieratezza. Si finisce domenica 9 luglio con i Real Pop, band di artisti con provata esperienza, che un insieme di musica POP, ricca di sound, colori e voglia di libertà di muoversi, ballare e cantare insieme sotto il cielo stellato di Rivazzurra. Ogni serata musicale avrà una cornice suggestiva con i classici Mercatini di Art’ Ingegno, Artigianato e Collezionismo sulla passeggiata davanti ai bagni dal 120 al 128 dalle 17, con tanti articoli “hand made “. A seguire gli spettacoli dalle 21 alle 24. Ritrovo in Piazzetta Giardini di Rivazzurra, in viale Regina Margherita, davanti ai Bagni dal 120 al 128.

A Viserbella, sabato 8 luglio: schiuma party al bagno 47.

A Torre Pedrera un ricco programma per tutta la famiglia: sabato 8 luglio dalle ore 21.00 Concerto con musica dal vivo della Cover Band sul Lungomare di Torre Pedrera, mentre domenica 9 luglio c’è il Pink Tower, spettacolo e concerto con la Gioel’s Band, in piazza Sacchini.