In Basilica Cattedrale visite narrate tra arte e musica sacra

Per l’estate 2023 la Diocesi di Rimini propone tre originali appuntamenti serali, tra Arte e Musica Sacra, a ingresso libero e gratuito, aperti alla cittadinanza e ai turisti, con la narrazione della storica dell’arte Michela Cesarini, unitamente alla musica e al canto, per ammirare la bellezza della Basilica Cattedrale di Rimini – Tempio Malatestiano, monumento tra i più importanti del Rinascimento italiano.

Dopo il successo del primo appuntamento con circa 200 persone, domenica 16 luglio, alle 21, in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmine, è in calendario il secondo appuntamento, dal titolo “La Madonna dell’Acqua. Immagini mariane nelle chiese riminesi“. Il percorso è un approfondimento su alcune immagini miracolose raffiguranti la Vergine

Maria di importante valore scultoreo e pittorico, custodite nelle chiese di Rimini, che si alternerà alla preghiera attraverso il canto del Coro della Cappella Malatestiana.

Si partirà dalla Madonna dell’Acqua, una Pietà in alabastro nel Tempio Malatestiano realizzata nel primo Quattrocento, da secoli pregata dai fedeli e portata in processione per invocare la pioggia o farla acquetare, per proseguire con la visione delle immagini della Madonna della Misericordia in Santa Chiara, della Mater Salvatoris della Chiesa di San Giovannino, della Madonna del Giglio, della Vergine col Bambino della Chiesa della Colonnella.

Insieme alla storica dell’arte Michela Cesarini (Discover Rimini) ci sarà l’esibizione Coro della Cappella Musicale Malatestiana diretta dal M° Filippo Maria Caramazza.

I prossimi appuntamenti

Domenica 16 luglio, ore 21.00 – Festa della Madonna del Carmine

LA MADONNA DELL’ACQUA. E altre immagini mariane nelle chiese riminesi

Con la partecipazione della Cappella Musicale Malatestiana diretta dal M° Filippo Maria Caramazza

Giovedì 10 agosto, ore 21.00 – Notte di San Lorenzo

La CAPPELLA DEI PIANETI. Scienza e Sapienza

Con la partecipazione di Nevio Genghini, storico della filosofia