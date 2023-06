Sanna, Trezza e Greco sul ring per il 2° Memorial Matteo Scarpellini

🔊 Ascolta l'audio

Sabato 10 giugno nella splendida cornice della piazza Ganganelli di Santarcangelo di Romagna si è svolto il 2° Memorial Matteo Scarpellini, figlio del maestro Tiziano Scarpellini della Boxe Santarcangelo.

Per la Boxe Santarcangelo è salito sul ring Cristian Sanna, 13 anni, che ha affrontato nella categoria Schoolboys 37 chilogrammi il pugile di Padova Carletto Stoiko. Match sulla durata di 1 minuto e 30 secondi per tre round. Parte subito forte Sanna che costringe costantemente Stoiko ad indietreggiare, il veneto però mostra una buona rimessa di colpi. Nel secondo round c’è un sostanziale equilibrio, mentre nel terzo la vivacità di Sanna si nota, accendendo il match. Con verdetto non unanime Sanna viene dichiarato sconfitto, ma esce a testa alta tra gli applausi delle centinaia di persone presenti.

Sempre per la Boxe Santarcangelo Bento Trezza, categoria Youth 63.5 chilogrammi, ha affrontato Widson Imade, anch’egli di Padova. Nel primo round il pugile padovano attacca costantemente, ma Trezza è sempre sul pezzo, pronto a ribattere. La potenza del pugile veneto si vede, Trezza è costretto a difendersi. Col passare dei minuti il clementino entra sempre più nel match, anche se per i giudici non basta, lo vedono sconfitto di stretta misura. “Ottima prestazione di cuore del nostro pugile, anche per lui tanti applausi” commenta il maestro Tiziano Scarpellini.

Gianmarco Greco, categoria Elite 71 chilogrammi, ha incontrato il pugile della Polisportiva Riccione Denis Aschieris. Match che parte in salita per Greco che dopo 30 secondi, centrato in pieno volto, cade al tappeto. Prontamente conteggiato dall’arbitro ritorna nel match, ma prima del gong subisce un altro atterramento con conseguente conteggio. Un primo round disastroso, con l’angolo che al termine della prima ripresa fornisce a Greco indicazioni utili per vincere il match. Infatti nei due round successivi Greco lavora dalla distanza con colpi al volto efficaci facendo sanguinare abbondantemente dal naso il pugile riccionese, vincendo nettamente il secondo round. Dopo diverse interruzioni, nel terzo round, per l’enorme perdita di sangue dal naso il medico di bordo ring fa sospendere l’incontro, con un Greco fino a quel momento in vantaggio. Vittoria per Greco per intervento medico, con tanti applausi, perché il match con quei due atterramenti si era messo malissimo. Greco ha dimostrato temperamento e voglia di vincere, guadagna così tanti applausi.