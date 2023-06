Sabato 24 giugno a Savignano rombano i motori di Loveracing

🔊 Ascolta l'audio

Sabato 24 giugno a Savignano sul Rubicone appuntamento con Loveracing: il fascino delle auto storiche e moderne si unisce al divertimento in una manifestazione particolare e innovativa.

L’evento, organizzato dalla Scuderia HF di Santarcangelo nell’ambito di Loverie 2023, giornata ricca di musica, buona cucina e svago nel centro di Savignano, non è né solamente un raduno, né solamente una gara, ma propone una formula nuova, sportiveggiante e adatta a tutti. A fare da cornice alla gara di regolarità, valida anche come terza tappa del Trofeo della Romagna, anche una esposizione di oltre 100 vetture storiche che daranno lustro e risalto alla manifestazione raccogliendo l’interesse dal pubblico che lo scorso anno ha decretato il successo dell’iniziativa con oltre 10.000 presenze.

Tra i circa 45 equipaggi iscritti sono tanti quelli formati da giovani, da donne e da esordienti accomunati dal piacere di guidare sulle belle strade collinari della Valle del Rubicone e della Valle dell’Uso che verranno attraversate godendo del panorama fatto di storici castelli, antichi borghi, campagne assolate. Il percorso di Loveracing 2023 si dipana su 50 km di strade, suddiviso in 14 settori, da percorrere ciascuno in un tempo prestabilito. Un tempo teatro di avvincenti sfide nei celebri rally romagnoli, quelle stesse curve saranno percorse rispettando il codice della strada, per un divertimento senza rischi, ma avvincente, dove non c’è spazio per la noia. Le auto saranno divise per categorie in base all’anno di immatricolazione ed oltre ai vincitori assoluti e di categoria, verranno premiati i migliori equipaggi femminili e di esordienti.

Partenza e arrivo nella centralissima piazza Borghesi di Savignano sul Rubicone, oltrepassando quel ponte che Cesare attraversò dopo aver lanciato il famoso dado.

“Anche noi possiamo dire ‘Il dado è tratto’ – sorride Loris Giorgetti della Scuderia HF – perché abbiamo oltrepassato il fiume che divide i raduni statici di auto storiche prettamente turistici da quelli con più adrenalina e allegria unendoli in un’unica manifestazione. Al rientro da questa gara aperta a tutti faremo festa in centro a Savignano con Loverie: buona musica e prodotti tipici della cucina romagnola per le vie del centro. Un’iniziativa diversa dal solito, coinvolgente e divertente, che abbiamo fortemente voluto per portare avanti il nostro impegno nel promuovere la regolarità e le altre attività legate al mondo dell’auto verso i giovani. Anche per questo abbiamo messo a disposizione per i test le nostre due vetture, in modo da dare la possibilità a tutti di avvicinarsi a questo bellissimo ed affascinante mondo. Una giornata da non perdere”.