Riforma della Sport. A RiminiWellness focus su tema dibattuto

Continua alla Fiera di Rimini l’appuntamento con RiminiWellness. Ieri, giornata di apertura, si è tenuto il Convegno Nazionale di ANIF sulla Riforma dello Sport. Nel momento istituzionale si è fatto il punto sullo stato dei lavori della Riforma: novità e dettagli, ad un mese esatto dall’entrata in vigore e anche un collegamento del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ne ha sottolineato l’importanza per le associazioni di categoria e per le società sportive dilettantistiche, ribadendo l’obiettivo generale di garantire equilibrio e sostegno. Il convegno di ANIF è proseguito nel pomeriggio con una sessione che ha invece approfondito l’attuazione pratica della riforma.

Presentato il libro “28 respiri per cambiare la vita”. Daniel Lumera, scrittore e biologo naturalista ha condotto il pubblico alla scoperta di un “segreto millenario” che permette di risvegliare lo stato di benessere, vitalità, lucidità, creatività che è in ognuno di noi. L’autore afferma che “attraverso questo semplice percorso, che passa per 28 respiri, è possibile tornare all’origine, all’essenziale, alla via semplice che abbiamo dimenticato e che oggi le ultime ricerche scientifiche stanno riscoprendo come la più efficace medicina naturale”. Lumera, anche fondatore del “Movimento Italia Gentile”, ha sottolineato come la Federazione Italiana Fitness sia stata la prima “Federazione Gentile”, aderendo così al Movimento e impegnandosi in progetti di gentilezza nel mondo dello Sport.

Durante l’incontro “Sport plus – Osservatorio Wellness” promosso da ASI, CIWAS e Sport e Salute in collaborazione con IFO, è stata presentata un’importante ricerca di mercato con 85.000 dati oltre 1.000 indicatori. Scopo della ricerca l’individuazione del come rendere le strutture sportive più attrattive, intercettando nuove esigenze o modalità di fruizione in grado di incentivare la frequentazione o avviare/ravvicinare gli italiani all’attività fisica.

Secondo Andrea Pambianchi, presidente CIWAS l’attività fisica, oltre ad essere parte integrante della salute, può esserlo anche del percorso formativo, sia a livello di scuola superiore sia universitario. La nuova proposta di cui CIWAS si farà promotore con tutti i livelli istituzionali, sarà quella di istituire a livello nazionale l’utilizzo di crediti sportivi equivalenti a quelli formativi, anche per fronteggiare il preoccupante fenomeno del drop-out sportivo. Secondo quanto emerge dai dati, la fascia adolescenziale abbandona lo sport per dedicarsi allo studio, e poi prosegue su questa strada durante tutta la vita. Questa tendenza porta ai drammatici e noti dati di sedentarietà . CIWAS intende sensibilizzare il governo a istituire dei crediti sportivi da utilizzare e certificare all’interno dei centri per la salute con il risultato di mantenere concentrati i giovani sullo sport, su un corretto stile di vita magari anche utile a un maggiore rendimento scolastico, oltre a veder ridotte le proprie tasse universitarie.

A RiminiWellness spazio all’epigenetica, che studia come l’età e l’esposizione a fattori ambientali, tra cui agenti fisici e chimici, dieta, attività fisica, possono modificare l’espressione dei geni. Oggi si è infatti tenuto il Convegno “La Scienza che Allunga la vita nell’era dell’Epigenetica”, Un confronto tra professionisti esperti del settore che nasce dall’idea di far incontrare il mondo del fitness e delle palestre con quello della medicina preventiva. Il tutto finalizzato alla salute e al benessere tramite i corretti stili di vita. Infatti, sono entrambi settori dove l’attività fisica, l’alimentazione e la modulazione ormonale giocano un ruolo predominante e sono materie di dibattito e continuo aggiornamento. A salire in “cattedra” e aprire il convegno Giorgio Terziani, autore ed esperto di benessere, che ha sottolineato come la salute, la forma fisica e la longevità dipendano da fattori di influenza epigenetica legati agli stili di vita che presuppongono una corretta alimentazione, integrazione e movimento, ma anche gestione dello stress.