Orario estivo Trenitalia: aumentano le Frecce e debutta il Venezia - Cattolica

L’11 giugno scatta la Summer Experience, l’orario ferroviario estivo di Trenitalia. Tra gli altri, ci saranno nuove opportunità per raggiungere la Riviera con le Frecce: 34 le fermate a Rimini (+ 12% rispetto all’inverno), 18 a Riccione (+ 65%) e 4 a Cattolica (tutte estive). Ci saranno due nuove coppie di Frecce, una sulla rotta Milano – Pescara e una sulla Bolzano – Pescara. Confermato il Frecciabianca Roma – Ravenna via Rimini con fermata a Riccione. Anche gli Intercity forniranno 14 collegamenti con le spiagge della Romagna. Novità anche in ambito internazionale con una nuova coppia di collegamenti periodici EN Monaco/Vienna-Ancona, dall’11 giugno al 10 settembre, con fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica. Per quanto riguarda i Regionali, raddoppiano poi i collegamenti con Torino (8) e debutta il nuovo servizio Venezia – Cattolica via Ravenna.

IN ROMAGNA (MA NON SOLO) CON LE FRECCE

Crescono con l’estate le opportunità di raggiungere la Riviera Romagnola con le Frecce di Trenitalia. Fino a 34 le fermate a Rimini (+ 12% vs stagione invernale), 18 a Riccione (+ 65% vs stagione invernale) e 4 a Cattolica (tutte estive). L’incremento dell’offerta è il prodotto di fermate aggiuntive e nuovi collegamenti, fra i quali due nuove coppie di Frecce, una sulla rotta Milano – Pescara e una sulla Bolzano – Pescara, con orari studiati per consentire di sfruttare al massimo anche il giorno di arrivo e quello della partenza.

Confermato il Frecciabianca Roma – Ravenna via Rimini con fermata a Riccione.

Più Frecce anche per chi dall’Emilia Romagna sceglierà di passare le vacanze in montagna, grazie al collegamento diretto dal venerdì alla domenica fra Bologna e Reggio Emilia AV e le località di Oulx-Cesana-Claviere- Sestriere e Bardonecchia. Con dieci Frecciarossa al giorno Roma-Firenze-Bologna da e per Trento e Bolzano, grazie alla connessione con il servizio FrecciaLink, sarà poi possibile raggiungere le più belle località di montagna del Trentino-Alto Adige, dalla Val Gardena alla Val di Fassa e Val di Fiemme, da Madonna di Campiglio a Pinzolo.

Da Bologna e da Reggio Emilia AV si potrà raggiungere la Calabria viaggiando di notte, a bordo del Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria operativo quattro volte alla settimana oppure, il venerdì sabato e domenica arrivare nel Cilento grazie al prolungamento fino a Sapri di una coppia di Frecciarossa Milano – Salerno.

Potenziata poi la centralità di Bologna nel network delle Frecce grazie a tre nuove corse giornaliere sulla rotta Milano – Napoli (di cui una con fermata anche a Reggio Emilia AV), cui si aggiunge il prolungamento fino a Reggio Calabria di una coppia di Milano – Napoli. E nel fine settimana alcuni Frecciarossa 1000 fra Milano e Napoli, la maggior parte dei quali con fermata a Bologna, viaggeranno in duplex raddoppiando il numero dei posti offerti in quella tratta.

INTERCITY, LA VIA EMILIA IN TRENO E UN EURONIGHT PER PORTARE IN ROMAGNA I TURISTI DALLA GERMANIA E DALL’AUSTRIA

Anche in Emilia l’offerta estiva dell’Intercity si arricchisce di nuove corse e nuove fermate. Quattordici i collegamenti con le spiagge della Romagna, fino alle località più richieste di Marche, Abruzzo e Puglia. Di questi otto correranno lungo la rotta Milano – Pescara/Lecce, favorendo l’arrivo di turisti dalla Lombardia e fermeranno a Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena prima di toccare Bologna e poi scendere verso Faenza, Forlì, Cesena e raggiungere Rimini, Riccione e Cattolica. Gli altri sei avranno invece origine/destinazione a Bologna. E se i lavori di potenziamento dell’infrastruttura, in corso fra Bologna e Prato, porteranno questa estate qualche modifica all’offerta IC verso Napoli e Salerno – con la tratta fra Bologna e Firenze che sarà effettuata sulla linea AV, le due coppie di IC Roma – Trieste utilizzeranno da Bologna un percorso alternativo che li porterà a fermare, oltre a Ferrara a Rimini, Riccione e Cattolica, determinando un potenziamento ulteriore del servizio per la Riviera Romagnola.

Si consolida l’offerta degli Intercity notte, grazie alle fermate in Emilia Romagna di dieci collegamenti di cui 6 fra Torino/Milano e Lecce, 2 fra Torino e Salerno e 2 fra Roma e Trieste.

Novità anche in ambito internazionale con una nuova coppia di collegamenti periodici EN Monaco/Vienna-Ancona, dall’11 giugno al 10 settembre, con fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica.

MEDIOPADANA LINK, LA FRECCIA SU GOMMA CHE AVVICINA PARMA ALL’ALTA VELOCITÀ

Frecciarossa + MediopadanaLink è il servizio nato per avvicinare Parma alla rete Alta Velocità, ma anche per offrire ai turisti in arrivo nel nostro Paese un’opportunità in più per esplorare le bellezze della città ducale. I clienti Alta Velocità potranno infatti raggiungere Parma da Roma e da tante altre città italiane del network Frecciarossa con un comodo cambio a Reggio Emilia AV. Dodici i collegamenti bus giornalieri fra la stazione di Parma e e la stazione Mediopadana, con partenze ogni due ore e tempo di viaggio di 35 minuti.

I REGIONALI DEL MARE – L’OFFERTA DI TRENITALIA TPER E REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL TURISMO INTERNO E DA FUORI REGIONE

Raddoppiano i collegamenti con Torino – Da domenica 11 giugno a domenica 10 settembre tornano e raddoppiano i collegamenti diretti fra Torino, Asti, Alessandria e Voghera e Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Otto in totale le corse – quattro il sabato e quattro la domenica – con partenza da Torino alle 6.20 e alle 6.50 e arrivo in Riviera in tempo per il pranzo. Gli orari di rientro sono stati pensati per consentire a chi ha scelto la Romagna di sfruttare al massimo anche l’ultimo giorno di vacanza, con arrivo nel capoluogo piemontese alle 20.46 e alle 21.15.

Il raddoppio dell’offerta rispetto all’estate 2022, anno di debutto del nuovo servizio, è stata decisa a seguito del grande successo riscosso lo scorso anno dal nuovo servizio scelto da 44 mila viaggiatori.

Tutte le corse saranno effettuate con i nuovi treni Rock doppio piano di Trenitalia Tper, in grado di offrire 600 posti a sedere e maggiore comfort a bordo, oltre a servizi aggiuntivi quali aree bagagli, più posti per le bici al seguito, postazioni di ricarica per quelle elettriche, prese elettriche e usb al posto e sistemi di sorveglianza live. Viaggiare sul Rock sarà anche più sostenibile, grazie ai consumi ridotti del 30% rispetto a un treno di precedente generazione.

Debutta il nuovo servizio Venezia – Cattolica via Ravenna – Debutteranno domenica 11 giugno i nuovi treni regionali diretti Venezia Santa Lucia – Cattolica S.G.G. di Trenitalia Tper. Si tratta in particolare di quattro corse – due il sabato e due la domenica – con partenza da Venezia S.L. alle 6.46 e rientro con arrivo nel capoluogo veneto alle 19.09. I treni, ancora due nuovi convogli Rock doppio piano, serviranno anche le città di Padova, Terme Euganee, Monselice e Rovigo e raggiungeranno Cattolica passando da Ravenna. Previste le fermate di Classe, Lido di Classe-Lido di Savio, Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera, Rimini Viserba, Rimini, Rimini Mramare, Riccione e Misano Adriatico.

Anche in questo caso gli orari permetteranno l’arrivo sulla costa per l’ora di pranzo, mentre il giorno del rientro sarà possibile godere ancora di alcune ore di vacanza grazie a partenze nel primo pomeriggio con arrivo a Venezia S.L. alle 19.09. L’itinerario predisposto per i nuovi treni offrirà anche un’ulteriore opportunità di raggiungere Ravenna, baricentro del nuovo servizio, inserendo la scoperta dei suoi tesori culturali all’interno della propria vacanza.

Romagna Line – aumentano le corse fra Bologna e Rimini via Ravenna Più servizi anche sulla linea Bologna – Ravenna – Rimini, sempre più utilizzata dopo la riorganizzazione che ha consentito di eliminare il cambio del treno a Ravenna. Potenziata l’offerta del mattino del sabato con tre nuove corse in partenza da Bologna alle 7.40, alle 10.06 (prolungamento dell’attuale servizio per Ravenna) e alle 11.39 (prolungamento della corsa estiva per Cesenatico).

Riparte l’Orobica Line – Circolerà anche quest’anno, tutti i giorni dall’11 giugno al 27 agosto, l’Orobica line – la coppia di treni regionali fra Bergamo/Brescia e la costa romagnola. Il treno – che in territorio lombardo fermerà anche a Grumello del Monte, Palazzolo sull’Oglio, Rovato, Nogara, Ostiglia, Poggio Rusco e Sermide – partirà da Bergamo alle 7.27 per poi raggiungere Ravenna e tutte le località di mare fino a Rimini in tempo per il pranzo. Comodo rientro con partenza da Rimini alle 17.20 e arrivo in tarda serata.

Confermato il potenziamento dell’offerta dell’estate 2022 e introdotto un nuovo rientro verso Milano – L’offerta estiva per la Riviera Romagnola vede poi confermati tutti i treni aggiuntivi proposti lo scorso anno, secondo un programma che ha visto punte di 140 treni da/per Rimini e 80 mila posti al giorno. Ad utilizzarli sono stati quasi 3 milioni di persone, circa il 15% degli oltre 18 milioni e 600 mila passeggeri che durante l’estate 2022 hanno viaggiato sui treni regionali di Trenitalia Tper.

Incrementato, il sabato e la domenica in una fascia oraria particolarmente richiesta, il numero delle corse di rientro dalla Riviera verso le città sull’asse della via Emilia e Milano, con l’inserimento di un nuovo collegamento in partenza da Rimini alle 15.07 e arrivo nel capoluogo lombardo alle 19.45. L’offerta raggiungeà punte di sei treni l’ora il sabato mattina tra Bologna e Rimini e la domenica pomeriggio in senso opposto, oltre ai collegamenti estesi a tutta la regione ed oltre.

Da Bologna a Ravenna via Castelbolognese – È previsto per la metà di giugno il completamento dei lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea ferroviaria fra Castel Bolognese e Ravenna, dopo i gravi danni subiti a causa dell’alluvione. In attesa del ripristino dell’offerta commerciale fra Bologna e Ravenna via Lugo, che avverrà gradualmente nel corso del mese, il potenziamento estivo dei sevizi sarà comunque garantito sull’itinerario via Faenza.

Il Servizio Ferroviario Metropolitano per i week end estivi – Il Servizio Ferroviario Metropolitano di Bologna si avvicina ancor di più alle esigenze dei viaggiatori, siano pendolari o turisti. Grazie all’accordo siglato ad aprile fra Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, dal 16 giugno partiranno in via sperimentale sedici collegamenti in fascia tardo-serale. Realizzati in questa prima fase con autobus, circoleranno nel fine settimana con partenza dalla stazione di Bologna Centrale alle 00.20 e all’ 1.20 e destinazione Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Vignola e Poggio Rusco. Un’occasione per chi abita nelle località servite da quelle linee di utilizzare il treno anche per progettare una serata di svago nel capoluogo emiliano senza la necessità di utilizzare l’auto. Corse in senso opposto, con arrivo a Bologna attorno alla mezzanotte e dopo l’una, offriranno invece lo spunto ai bolognesi per una serata alternativa fuori città.

FRA BOLOGNA E BRENNERO UNA CARROZZA SOLO PER LE BICI

A partire da giugno i Regionali Veloci della Direzione Regionale Veneto di Trenitalia in circolazione sulla linea Bologna-Verona-Bolzano-Brennero, saranno attrezzati con una carrozza aggiuntiva dedicata al trasporto bici. 64 le due ruote che ogni treno potrà trasportare, per un totale di 896 posti bici al giorno. Il nuovo servizio rappresenta una opportunità in più anche per tutti coloro che sceglieranno di pedalare lungo la Ciclovia del Sole.

INTEGRAZIONE MODALE

I turisti che arriveranno in riviera in treno e che vorranno andare alla scoperta del territorio potranno usufruire di Rail Smart Pass, il titolo di viaggio valido 3 o 7 giorni (costo 25 e 50 euro) per viaggiare senza limiti sull’intera rete bus di Start Romagna – compreso il Metromare – e sui treni regionali di Trenitalia Tper lungo le tratte Cattolica – Rimini – Ravenna, Rimini – Faenza – Castel Bolognese, Castel Bolognese – Lugo – Ravenna e Faenza – Russi – Ravenna. Riconfermato il Marina di Ravenna Link, biglietto unico treno + bus per viaggiare da qualunque stazione verso la rinomata località della costa ravennate.

LE PROMOZIONI DELL’ESTATE

Viaggiare sui Frecciarossa e Frecciargento in estate in compagnia della famiglia sarà più conveniente con l’offerta FrecciaFAMILY grazie alla quale gli under 15 viaggiano gratis e gli adulti con una riduzione del 50%. Viaggio anche in compagnia degli amici a quattro zampe con la promo Cani Gratis: per viaggi fino al 15 settembre, il biglietto per i cani (di qualsiasi taglia al di fuori del trasportino) è gratuito. I giovani fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG, viaggiando a 19 e 29 euro e i mini-gruppi (offerta Insieme) con uno sconto fino al 60%. Riduzioni fino al 50% previste con le offerte Me&You e Senior, per gli over 60. Acquistando il biglietto andata e ritorno, A/R Frecce in settimana è previsto uno sconto del 50% e Speciale A/R in giornata del 70%.

Acquistando il biglietto andata e ritorno, A/R Frecce in settimana è previsto uno sconto del 50% e Speciale A/R in giornata del 70%.

Viaggiare tra le meraviglie di Italia alla scoperta delle principali attrazioni locali, è sempre più conveniente grazie ai servizi del Regionaledi Trenitalia e Trenitalia Tper con l’offerta Italia in Tour, viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni). L’offerta si estende anche agli amici a quattro zampe con Dog in Tour che permette viaggi illimitati per 3 giorni a 15 € o per 5 giorni a 25 €. Sui treni regionali, dal 12 giugno, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni viaggiano gratis accompagnati da un adulto over 25.

Numerosi gli accordi siglati da Trenitalia e Trenitalia Tper con differenti realtà del territorio emiliano-romagnolo, con l’obiettivo di premiare che sceglie il treno per muoversi nel proprio tempo libero. L’elenco, in progressivo aggiornamento, è consultabile su trenitaliatper.it. Fra gli accordi con focus Romagna:

Riccione in Treno – Rimborso integrale o parziale del biglietto ferroviario per soggiorni di 3/7/14 notti negli alberghi di Riccione aderenti all’iniziativa ed esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno.

Bike Park Rimini e Ve.Ra. Velostazione Ravenna – sconti sul noleggio delle bici presso le due velostazioni presenti accanto alle stazioni ferroviarie di Rimini e Ravenna per chi raggiunge le due città con i treni del Regionale.