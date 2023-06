Loveracing ha portato adrenalina, fascino e divertimento alla festa "Loverie 2023"

🔊 Ascolta l'audio

Loveracing, la gara di regolarità per auto storiche e moderne organizzata dalla Scuderia HF di Santarcangelo, ha aggiunto adrenalina, fascino e divertimento alla festa “Loverie 2023” di Savignano sul Rubicone. Una manifestazione automobilistica originale, che ha unito le prove di abilità cronometriche ad un percorso mozzafiato di 96 chilometri totali per le strade delle splendide vallate del Rubicone e dell’Uso e ha ottenuto grande apprezzamento.

In questa gara di regolarità, valida anche come terza tappa del 6° Trofeo della Romagna e per il Challenge HF, ad ottenere il successo in classifica generale assoluta è stato l’equipaggio formato da Paolo Pieroni e Ana Muresan della Scuderia Marche, che si è aggiudicato il primo posto assoluto su Fiat 600 Sporting del 1998, salendo sul gradino più alto di un podio completato da Pietro Pedrieri con Graziano Fiorini su Autobianchi Primula 1.2 del 1965 della scuderia La Gherardesca di Pisa e Giorgio Zonzini navigato da Bianca Botteghi su Alfa Romeo Giulietta 2.0 del 1982 appartenenti alla San Marino Racing.

Ma il vero successo per gli organizzatori è stato vedere al via di Loveracing ben sette equipaggi esordienti sui 41 partecipanti alla gara. Una decina invece le Lancia e le Fulvia alla partenza. Tra gli esordienti vittoria per Luigi Astolfi con Roberto Mascitti su Fiat Barchetta del 1996, seguiti da Gabriele Alessandri con Francesco Pellegrini su Renault Clio Williams del 1993 e da Elena Bonacini con Lorenzo Barbacci su Ford Fiesta ST del 2013, che si sono aggiudicati anche il raggruppamento E: auto costruite dal 2003 ad oggi.

Nel raggruppamento A (auto fino al 1969) vittoria a Predieri-Fiorini su Autobianchi Primula 1.2 (La Gherardesca Pisa), ad Andrea Terribili con Barbara Dinale su Lancia Fulvia 1.3 S del 1973 (Team San Luca di San Giorgio di Piano – BO) il raggruppamento B (auto costruite dal 1970 al ’79) e il Challenge HF, vittoria per Zonzini-Bianchi nel gruppo B (auto dal 1980 al 1989) su Alfa Romeo Giulietta del 1982 e nel raggruppamento D (auto dal 1990 al 1999) primo posto per i vincitori assoluti Pieroni-Muresan. Bene anche l’unico equipaggio interamente femminile: Giorgia Bertozzi con Elisa Corvaglia all’esordio assoluto su Fiat 600 Young del 1999 della Scuderia HF hanno alzato la “Coppa Ladies” con un punteggio interessante che le ha portate a piazzarsi poco sotto la metà in classifica generale.

“Il momento più appagante è stato quello dei messaggi di apprezzamento per questa formula di gara, in cui abbiamo messo al centro il divertimento e le abilità di guida su un percorso tutto da

vedere – dice Loris Giorgetti della Scuderia HF -. Durante le premiazioni in piazza Borghesi tutti hanno detto di essersi divertiti e per molti degli equipaggi questa è stata un’esperienza di avvicinamento alle gare automobilistiche di regolarità. Il nostro obiettivo, che è quello di far appassionare al mondo delle auto anche chi finora non lo ha mai vissuto, è stato pienamente raggiunto. Avere tanti ragazzi e donne in gara ci fa dire di essere sulla strada giusta e quindi proseguiremo il nostro percorso”.