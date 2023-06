La scoperta. Leonardo fece un bozzetto di Federico da Montefeltro

🔊 Ascolta l'audio

Una scoperta di grande riloevo quella venuta alla luce durante la Conferenza Internazionale Leonardo The Immortal Light. Gli studiosi hanno condotto una ricerca su un disegno a sanguigna di Leonardo da Vinci e custodito nela Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, da cui emergerebbe che la persona, tratteggiata di profilo, è il capitano generale e gonfaloniere del Papa il Duca di Urbino Federico da Montefeltro. Il profilo è eseguito a matita rossa con una punta non molto sottile con cui sono ombreggiate il cappello, le guance, il mento e la cavità oculare.

Tra gli studiosi intervenuti Annalisa Di Maria, considerata tra i massimi esperti di Leonardo da Vinci. La Di Maria sostiene che sono diverse le occasioni in cui Leonardo potrebbe aver disegnato il Duca, anche se è difficile datare con certezza un foglio del Maestro, in quanto lui era solito tornare più volte su un determinato foglio riutilizzandolo. In questo caso, ad esempio, venne riusato nel 1514 per i suoi appunti sul porto di Civitavecchia.

E’ intervenuto il ricercatore e scultore Andrea da Montefeltro firmatario del ritrovamento, che ha portato in evidenza il ruolo indispensabile del simbolo e del suo utilizzo alla corte di Federico, alla base dei contenuti anche più nascosti. “Dall’indagine effettuata non solo è emerso che il disegno rappresenti un soggetto con l’occhio destro mancante, ma anche il fatto che quello sinistro fosse sano, a questo va aggiunto il fatto che non conosciamo il lato destro del Duca. Dobbiamo considerare che i lati del volto possono presentarsi anche in modo molto diverso l’uno dall’altro, a questo va aggiunto il fatto che Federico facesse enfatizzare le iconografie del profilo del naso per poter divenire lui stesso l’aquila del Montefeltro, simbolo che vede al di sopra delle altre corti italiane. Dunque la volontà di Leonardo di aver rappresentato il Duca Federico dal lato destro, lato dal quale il Duca non voleva essere rappresentato,

questo è una prova del carattere e della volontà di Leonardo di seguire sempre la sua ispirazione e di distinguersi rispetto a tutti gli altri artisti. Artisti al quale non era concesso disegnare il Duca dal lato dell’occhio mancante. Va inoltre ricordato, che questo era un bozzetto di un foglio su un libretto personale

che non doveva dunque servire per promuovere il suo lavoro o per commissioni”.

Nello studio calligrafico della scrittura di Leonardo e del manufatto è intervenuto il Perito Calligrafo Forense Stefano Fortunati il quale afferma “Il disegno è sicuramente scollegato a tutti gli elementi scritti dall’altro lato del foglio e soprattutto antecedente come periodo storico”. Per lo studio anatomico è intervenuto Fabio Di Censo, chirurgo oculista e direttore

dell’unità operativa oculistica a Sulmona, il quale nella sua perizia ha confermato che il soggetto rappresentato nel disegno posto sotto studio aveva la mancanza dell’occhio destro, come Federico da Montefeltro e quindi non si trattava di un soggetto dormiente oppure di una rappresentazione di una maschera funeraria.

L’evento ha visto la collaborazione dell’International Committee Leonardo da Vinci, del Club per l’UNESCO di Firenze con il Patrocinio della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea del Consiglio Regionale delle Marche. Sono intervenuti l’Assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi e il Consigliere Regionale Giacomo Rossi.