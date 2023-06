Inaugurato al Queen's Club il Centro medico Fisioclinics Cattolica

🔊 Ascolta l'audio

Un centro medico all’avanguardia, in grado di fungere da punto di riferimento sul territorio non solo per gli sportivi agonisti ma per tutta la comunità e il suo benessere. Ecco il principale obiettivo che si pone Fisioclinics Cattolica, aperto negli spazi del Queen’s Club, il nuovo complesso sportivo realizzato da Giorgio Galimberti e i suoi soci nell’area del vecchio Circolo Tennis di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi), e inaugurato ufficialmente nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno, alla presenza della sindaca Franca Foronchi e di

numerosi ospiti, in particolare esponenti di vertice del mondo sportivo.

A dare il benvenuto a tutti gli intervenuti e ad illustrare le finalità del centro medico e poliambulatorio realizzato nella Regina dell’Adriatico, che va ad aggiungersi a quello già esistente a Pesaro, è stato il dottor Piero Benelli, direttore sanitario di Fisioclinics Cattolica. “A inizio anno in occasione del vernissage del Queen’s Club il mio intervento era stato prudente, aspettando tutte le autorizzazioni del caso – ha spiegato Benelli, che è anche medico della Nazionale italiana di pallavolo maschile e della VL Pesaro Basket – e quindi ora che siamo operativi ci tenevamo a ripresentarci con questa cerimonia di inaugurazione. Ringrazio il sindaco per aver mantenuto la promessa sulla sua presenza, come anche Giorgio Galimberti, istrionico padrone di casa, e un sentito grazie va anche ad una serie di amici che ci onorano della loro presenza: i dirigenti della VL Pesaro Basket, Walter Magnifico, Ario Costa, Luciano Amadori e Matteo Magi, il tennista Luca Nardi e il suo staff, Matteo Ceccarelli, recente campione italiano di triathlon, la pallavolista Giulia Saguatti, atleta dell’Omag San Giovanni in Marignano, come pure la società sportive presenti e i rappresentanti della piscina comunale con cui abbiamo avviato una collaborazione. Fisioclinics è un centro di riabilitazione e poliambulatorio ma è anche un progetto innovativo, che si inserisce in questo territorio senza alcuna intenzione di conflittualità con quel che già esiste nel settore. Diciamo che rappresenta un ulteriore servizio per tutta la popolazione, non solo quindi gli sportivi, su temi importanti come salute, benessere, prevenzione, cura e terapia e miglioramento della qualità della vita. Il nostro approccio punta a un servizio a 360 gradi, il che significa avere la massima possibilità di opzioni in base alle necessità delle persone. Quindi trattamenti manuali, di osteopatia, con il nostro apprezzatissimo specialista Andrea Agostini che è anche coordinatore delle attività, trattamenti strumentali, esercizi terapeutici in palestra e piscina, ma anche professionisti di valore consulenti in vari ambiti, dalla medicina dello sport all’ortopedia, dalla cardiologia alla nutrizionistica, ad esempio Alexander Bertuccioli, che ha seguito in questo campo Federica Pellegrini negli ultimi anni della sua carriera. Insomma una serie di eccellenze che intendiamo attivare per il territorio. L’altra peculiarità di Fisioclinics è quella di mettersi in rete. Già lo siamo visto che operiamo all’interno di questa struttura sportiva dove sorge una prestigiosa Academy di tennis, inserendosi in un altro progetto ambizioso, inoltre siamo collegati ad altri centri in Emilia e nelle Marche con interazioni, scambi continui di servizi, opinioni e attività, e ci rapportiamo con il territorio e le realtà citate e altre che verranno successivamente. Spero davvero che le nostre competenze siano un contributo prezioso per la popolazione del territorio per aumentare il benessere delle persone”.

Con il centro medico Fisioclinics Cattolica si arricchisce ulteriormente l’offerta di servizi del Queen’s Club, complesso multisportivo come vocazione che può contare su nove campi da tennis in quattro diverse superfici, due campi da padel, una palestra pesi e cardio, ristorante-pizzeria-bar, sei spogliatoi e un parcheggio da 30 posti auto. Un concetto evidenziato proprio da Giorgio Galimberti nel suo intervento. “Con questo significativo passo possiamo dire che si completa la nostra visione di qualche anno fa – ha affermato l’ex davisman azzurro, presidente di Sport Real Estate e Galimberti Tennis Academy – quando io e i miei soci siamo partiti con questa avventura immaginando anche la presenza di un centro medico, necessaria per l’accademia. Si tratta di un valore aggiunto per il lavoro con i nostri atleti, sicuramente di grande aiuto sotto molti punti di vista, senza trascurare la possibilità che altre persone entrino nella struttura e possano così scoprire lo sport e i nostri servizi di qualità. Sono molto felice per come stanno procedendo le cose, si vedono già alcuni risultati, stiamo proseguendo in stretta sinergia e siamo pronti al cento percento per andare avanti”.

A portare il saluto dell’Amministrazione Comunale è stata la sindaca Franca Foronchi. “Crediamo che quando si investe nella città sia un valore aggiunto per tutta la comunità e di questo ringraziamo – le parole della prima cittadina di Cattolica –. Devo dire comunque che ha fatto la sua parte anche la componente pubblica, partner nel progetto di project financing che ha permesso di trasformare un luogo dismesso in una location accogliente, piena di giovani e di attività, con tante iniziative ed eventi, uno prestigioso ormai in arrivo come il torneo internazionale ITF dal 18 al 24 giugno. Ci tengo a sottolineare come si stia venendo a creare una vera cittadella dello sport: stadio, piscina, palestra, poi a settembre inizieranno i lavori per un palazzetto dello sport in grado di accogliere oltre mille spettatori. Per la città è importante aprirsi ad esperienze nuove, anche economiche, che portino sviluppo e lavoro. E con queste premesse rivolgo un caloroso in bocca al lupo a questa iniziativa”.

Quindi la sindaca Franca Foronchi, affiancata dai responsabili della struttura, ha proceduto al taglio del nastro ufficiale per il centro medico Fisioclinics Cattolica, visitato poi dagli intervenuti, ai quali è stato offerto anche un rinfresco.