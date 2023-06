Gravi inadempienze. Forlì rescinde contratto con Aeroitalia

🔊 Ascolta l'audio

L’aeroporto Ridolfi di Forlì perde un’importante compagnia che garantiva diverse rotte per l’Italia e per l’estero. Erano settimane che venivano segnalati pesanti ritardi e cancellazione di voli da parte di Aeroitalia, che aveva iniziato il suo rapporto con lo scalo forlivese nella primavera del 2022. Oggi la decisione con cui “Go To Travel, società di diritto italiana controllata da F.A. S.r.l. – Forlì Airport, comunica la risoluzione, con effetto immediato, di tutti i rapporti contrattuali sottoscritti con la compagnia Aeroitalia in relazione ai voli in partenza da Forlì con il marchio Go To Fly“.

Si spiega anche la motivazione della decisione così perentoria, arrivata dopo diverse tentativi per ricomporre il rapporto di fiducia e collaborazione: “Go To Travel ha deciso di risolvere con effetto immediato tutti i contratti sinora in essere alla luce delle gravi e continue inadempienze riscontrate nell’esecuzione degli stessi da parte di Aeroitalia Srl. La decisione relativa alla risoluzione è maturata a seguito dei numerosi, reiterati tentativi – purtroppo non accolti dal vettore – volti a ricomporre e rinnovare un clima di proficua fiducia e collaborazione; così da ristabilire, eliminando i disagi dovuti a ritardi, cancellazioni, rimborsi e riprotezioni su altri voli, l’auspicata e regolare attività degli aeromobili impiegati nelle connessioni da e per l’aeroporto di Forlì“.

C’è poi la rassicurazione per le tante tratte che Aeroitalia copriva: “tutte le tratte in precedenza effettuate da Aeroitalia, saranno operate, in continuità con quanto già comunicato al mercato e consultabile sul sito www.goto-fly.it, da altri vettori europei in grado di gestire, con le rispettive flotte, tutte le destinazioni in programma – alcune di valore fortemente strategico per il territorio romagnolo – sia nel corso della presente estate, sia nella prossima stagione invernale“.

Da Forlì con Aeroitalia si poteva volare in tutta la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso), in Sardegna (Olbia, Cagliari e Alghero) e poi a Brindisi e Napoli, ma anche per diverse mete estere.