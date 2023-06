Gara2 Senago-San Marino 4-20

🔊 Ascolta l'audio

San Marino vince nettamente anche gara2 col Senago, questa volta col punteggio di 20-4, sfruttando la grandissima vena di un attacco che anche in questi sette inning pomeridiani batte 23 valide. Di nuovo 3/3 per Lino (singolo, doppio, fuoricampo), che in due partite sale a 6/6, così come eccellenti sono i turni di Ferrini ed Epifano, che nelle prime due totalizzano 6/7 e 8/9. In questo secondo match il vincente è Nicola Garbella.

LA CRONACA. In mezzora Lino porta a casa 6 punti, 3 col fuoricampo del 1° inning e 3 col doppio a basi piene del 2°. In mezzo ci sono i due punti di Senago al 1°, frutto di una base e due valide. L’attacco sammarinese non si ferma mai e segna in ogni ripresa. Il 7-2 arriva al 3° con la rimbalzante in scelta difesa a basi piene di Batista. Poi i quattro punti del 4° con un’ottima sequenza di valide (Celli, Lino, Dudley Leonora per l’8-2 e Ferrini) e, dopo l’out di Ericson Leonora, ancora un uno-due molto incisivo (Epifano per il 9-2, doppio di Pulzetti per l’11-2). La gara, che ha preso un indirizzo preciso, vede San Marino allungare al 5° con altri sei punti. I quattro ball a Ericson Leonora a basi piene valgono il 12-2, il singolo di Epifano il 13-2, la battuta in scelta difesa di Pulzetti il 14-2 e l’homer di Batista il 17- 2. I Titani raggiungono quota 20 coi due punti al 6° (rimbalzante di Dudley Leonora e valida di Ferrini) e quello al 7° (doppio di Pieternella). Nella parte bassa della stessa ripresa Senago segna due punti, finisce 20-4.

TECNOGRANITI SENAGO – SAN MARINO BASEBALL 4-20

SAN MARINO: Batista ed (2/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/3) 2b (1/2), Celli ec (4/5), Lino (Pieternella 2/3) r (3/3), D. Leonora 1b (2/6), Ferrini dh (3/4), E. Leonora es (1/4), Epifano (Di Fabio 1/1) ss (3/3), Pulzetti 3b (1/5).

SENAGO: Armigliati es/2b (1/3), Laise ss (2/3), Riva ed (0/3), Sheldon dh (0/4), Pestana r (1/3), Baravalle 1b (1/3), Laurenti (Bellandi 0/2) ec (0/1), Franco 3b (1/4), Leonesio (Bellebono es) 2b (0/1).

SAN MARINO: 331 462 1 = 20 bv 23 e 0

SENAGO: 200 000 2 = 4 bv 6 e 1

LANCIATORI: Garbella (W) rl 3.2, bvc 2, bb 1, so 5, pgl 2; Peluso (r) rl 2.1, bvc 0, bb 2, so 3, pgl 0; Tognacci (f) rl 1, bvc 4, bb 1, so 2, pgl 2; Bortolomai (L) rl 3, bvc 11, bb 1, so 3, pgl 10; Anselmi (r) rl 1.2, bvc 6, bb 1, so 0, pgl 6; Rotondo (f) rl 2.1, bvc 6, bb 1, so 0, pgl 3.

NOTE: fuoricampo di Lino (3p. al 1°) e Batista (3p. al 5°); doppi di Celli, Lino, Pieternella (2), Pulzetti, Armigliati e Franco.