Gara1 San Marino-Bologna 4-10

Sconfitta netta per il San Marino Baseball, che in casa con la Fortitudo Bologna va subito sotto e vede il vantaggio degli ospiti allargarsi nel corso delle riprese. I Titani segnano i primi punti al 6° con l’Unipolsai già in fuga, forte dei suoi tre fuoricampo. Nel finale di 10-4 a favore di Bologna, il lanciatore vincente è Crepaldi, perdente Di Raffaele.

LA CRONACA. Bologna comincia forte col solo-homer del leadoff Dobboletta (1-0), con Luca Di Raffaele a completare le eliminazioni di Helder e Seferina ma anche a subire i due doppi back-to-back di Albert e Perez (2-0). Al 2° allungo bolognese con un altro fuoricampo, quello di Agretti (3-0), con la squadra ospite a quel punto con quattro valide all’attivo, tutte extra-base. Al 3° Bologna non segna, al 4° sì. Dreni va col singolo, Dobboletta lo sposta col bunt, Seferina va con la valida del 4-0, Albert tocca un singolo e le basi ball a Perez e Gamberini fanno entrare il 5-0. Al 6° il fuoricampo da due punti di Gamberini fissa il risultato sul 7-0. Nei primi cinque inning San Marino colpisce sporadicamente valide, ma l’unico momento in cui va veramente vicino a segnare è al 2°, ma con uomini agli angoli e un out la rimbalzante di Rosales finisce in doppio gioco. Al 6° invece il punto arriva: a basi piene è la valida di Celli a scrivere 1-7, ma ci sono rimpianti perché, con zero out, non entrano ulteriori punti. Al 7° il doppio di Helder porta a casa due punti per il 9-1, mentre il singolo di Perez scrive a tabellone il 10-1. Nella parte bassa dell’ultima ripresa San Marino ha modo di pestare tre volte il piatto di casa base. Lo fa con Di Fabio (ottimo con 3/3), che va a segno su un errore della difesa sulla battuta di Ferrini (2-10). Poi con Batista, che segna il 3-10 su una palla mancata. Infine con Ferrini, che va a segno grazie alla volata di sacrificio di Pieternella. Finisce 10-4 per Bologna.

SAN MARINO BASEBALL – UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 4-10

BOLOGNA: Dobboletta ec (3/4), Helder 1b (2/4), Seferina ss (2/5), Albert (Bertossi 0/1) es (2/3), Perez r (2/2), Gamberini dh (1/4), Deotto ed (0/4), Agretti 3b (1/4), Dreni (Monti 0/1) 2b (1/3).

SAN MARINO: Batista ed (1/4), Ferrini 3b (1/4), Angulo 2b (2/4), Lino (Pieternella) r (0/1), Celli ec (1/4), D. Leonora 1b (1/3), Rosales dh (0/3), Epifano ss (0/3), Di Fabio es (3/3).

BOLOGNA: 210 202 3 = 10 bv 14 e 1

SAN MARINO: 000 001 3 = 4 bv 9 e 0

LANCIATORI: Crepaldi (W) rl 4, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 0; Bassani (S) rl 3, bvc 6, bb 1, so 2, pgl 2; Di Raffaele (L) rl 2, bvc 5, bb 2, so 2, pgl 3; Garbella (r) rl 1.2, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 2; Peluso (r) rl 1.2, bvc 2, bb 3, so 5, pgl 2; Tognacci (f) rl 1.2, bvc 4, bb 2, so 5, pgl 3.

NOTE: fuoricampo di Dobboletta (1p. al 1°), Agretti (1p. al 2°) e Gamberini (2p. al 6°); doppi di Helder, Albert e Perez.