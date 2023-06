Campionato Giovanile Sammarinese e 46a Coppa Marche, i risultati della Juvenes

🔊 Ascolta l'audio

Il suono della pallina da ping pong è rimbalzato nelle orecchie nella due giorni del 10 e 11 giugno al Multieventi Sport Domus di Serravalle.

Sabato pomeriggio i giovani pongisti della Juvenes Tennistavolo hanno gareggiato, nelle Categorie Giovanissimi e Giovanile, per gli ambiti titoli nazionali della FSTT. Sul gradino più alto del podio dei Giovanissimi è salito Enea Stefanelli, secondo Gian Maria Pasquali, terzo Michele Tiribilli; mentre nel Giovanile ha ottenuto il primo posto Esteban Carlier, sammarinese che vive in Francia, giunto appositamente a San Marino per confrontarsi nel Campionato Sammarinese, al secondo posto Pietro Bologna, al terzo Loris Ceccoli, al quarto Sean Beradinelli. I vincitori di tutte le categorie hanno ricevuto dalle mani del Presidente FSTT, Stefano Piva, i meritati riconoscimenti.

Mentre nell’intera giornata di domenica 11 giugno è andata in scena la “46° COPPA MARCHE”, prestigiosa gara organizzata dal Comitato Regionale FITET Marche in collaborazione con la Juvenes Tennistavolo e la Federazione Sammarinese Tennistavolo, con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle; evento promosso nella ricorrenza del 70° anniversario di fondazione della Juvenes e nel 40° di attività della Juvenes Tennistavolo.

Una lunga maratona di dodici ore in cui le racchette delle Società pongistiche del Comitato FITET Marche si sono confrontate nelle diverse categorie in programma. Al termine degli incontri la Società di Montemarciano ha conquistato la 46° Coppa Marche con pochi punti di vantaggio sulla Juvenes, seconda, e sulla Società di Camerino, terza.

Questi i risultati degli incontri:

– Singolo M/F U11-U13-U15 Giovanile 1 Pietro Bologna (Juvenes), 2 Marco Berluti, 3 Alessandro Ausili, Tommaso Cinotti;

– Singolo M/F Assoluto 1 Michele Romagnoli, 2 Michele Giampaoletti, 3 Riccardo Tentoni (Juvenes), Massimo Mosconi;

– Doppio M/F Assoluto 1 O’rahilly Egan Mia-Chiara Morri, Michele Giampaoletti-Andrea Ieronfantico, 3 Luca Belardinelli- Marco Berluti.

All’evento pongistico sammarinese erano presenti il Presidente del Comitato Regionale FITET Marche, Marco Berzano, il Past President FITET Marche Antonio Zardi, il Presidente Juvenes, Gian Battista Silvagni, che ha premiato alcune categorie, il Presidente FSTT, Stefano Piva, il Consigliere Federale FSTT Alessandro Tentoni.

Società Sportiva Juvenes

Federazione Sammarinese Tennistavolo